Busquen uns brètols que van matar una gata de carrer a Blanes donant-li puntades

L'associació Sa Gatonera de Blanes ha demanat ajuda per localitzar uns brètols que van matar una gata de carrer donant-li puntades de peu. Els fets van tenir lloc aquest dissabte al vespre al carrer Astúries, on hi viu una colònia de gats. La presidenta de l'entitat i advocada animalista Marina Vall-llosada ha explicat que una parella hauria colpejat la gata i, d'una puntada de peu, la va enviar a l'altre costat de carrer. El felí, que tenia entre 1 i 3 anys i a qui l'associació havia batejat amb el nom de 'Muesca', va picar contra l'asfalt i va morir. Ara, Sa Gatonera està recollint tota la informació del cas i presentarà una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. A més, també demanarà que l'Ajuntament de Blanes es personi a la causa. El Codi Penal castiga amb penes d'entre sis mesos i un any i mig de presó aquells qui maltractin un animal i l'acabin matant.

L'entitat Sa Gatonera té cura i atén les colònies de gats que viuen al carrer a Blanes. L'associació, formada per una trentena de socis i voluntaris, es va crear ara fa uns tres anys. Els seus membres alimenten els felins i els porten al veterinari perquè els desparasiti i els esterilitzi. A més, en aquells casos en què és possible, Sa Gatonera també fomenta les adopcions.

La gata a qui uns brètols van matar aquest dissabte vivia al carrer Astúries, on hi ha una colònia. Ja havia nascut al carrer, tenia entre 1 i 3 anys i el pèl completament negre. Els voluntaris de l'entitat l'havien batejada amb el nom de 'Muesca'.

Segons ha explicat la presidenta de Sa Gatonera, l'agressió va tenir lloc a quarts de nou del vespre. Va ser llavors quan un veí va escoltar els miols de la 'Muesca' i, quan es va atansar cap al carrer, va ser a temps de veure una parella com s'allunyava. Ell portava una gorra i ella, un anorac amb una caputxa de pèl.

Vall-llosada ha concretat que la parella hauria colpejat el felí i, d'una puntada de peu, el va enviar a l'altre costat de carrer. "Literalment, la gata va volar i va anar a picar contra l'asfalt, on va agonitzar i va morir", ha dit Vall-llosada, que també és portaveu de la comissió de Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona.



Denúncia als Mossos d'Esquadra

Ara, l'entitat està recollint tota la informació del cas i presentarà una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. L'advocada animalista ha explicat que l'agressió a la 'Muesca' va ser "totalment gratuïta", perquè segons expliquen els voluntaris que la cuidaven, es tractava d'una gata "molt dòcil". "A més, els gats de carrer normalment són molt porucs i quan veuen un humà, sovint fugen", ha afegit Vall-llosada.

En paral·lel a la denúncia, Sa Gatonera també ha demanat ajuda a través de les xarxes socials per buscar testimonis que ajudin a identificar els qui van matar la gata. Marina Vall-llosada també ha explicat que demanarà a l'Ajuntament que es personi a la causa "com a part implicada", perquè les colònies de gats que viuen al carrer són competència municipal.

El Codi Penal castiga amb penes d'entre sis mesos i un any i mig de presó aquells qui maltractin un animal i l'acabin matant.