L'acusat d'intentar matar a un home amb una catana a Santa Coloma de Farners reconeix els fets

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha celebrat aquest matí el judici de Sirifou Koumbassa, acusat d'haver intentat acabar amb la vida d'un altre home amb una catana a Santa Coloma de Farners. El processat va reconèixer els fets pels quals estava assegut a la banqueta dels acusats, de la mateixa manera que ho va fer la víctima, que va ratificar el que havia explicat inicialment a la policia i va assegurar que reclamava per aquests fets.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa pel qual li demana 6 anys de presó. També vol que posteriorment aquest no es pugui acostar a la víctima durant 5 anys i li requereix una multa de prop de 100.000 euros, 59.120 per les lesions que va sofrir i 35.712 més pels dies de curació.

El succés es remunta al juliol del 2014, quan al voltant de les vuit del vespre acusat i víctima van tenir una discussió derivada d'una retirada de runa del pati. El processat, de 46 anys i originari de Guinea, va agafar pel coll la víctima i li va clavar l'ungla a la vena per intentar rebentar-la, en el que el ministeri fiscal considera com «un intent de posar fi a la seva vida». L'acusat també el va estar colpejant i donant-li cops de puny fins que tots dos homes van caure. Un tercer va intervenir per separar-los i va aconseguir aturar la baralla per un instant.

La disputa, però, no es va acabar aquí. Tot seguit, tal com es relata als escrits de la fiscalia, Koumbassa es va dirigir al seu local i va agafar una arma blanca - una catana de 70 centímetres de llarg - i va intentar colpejar de nou a la víctima. L'arma li va relliscar i va caure a terra a uns tres metres d'on es trobaven els homes. Aquests van seguir barallant-se amb les mans fins que la víctima va donar a entendre que s'havia rendit i l'altre va parar. En comptes d'aturar la disputa d'una vegada per totes, tal com relaten els documents, va agafar l'arma de nou i va cridar «et mataré fill de puta» dirigint-la al coll de l'home en moviment lateral i paral·lel al terra. El fiscal considera que la víctima va quedar «totalment indefensa» i que només va poder col·locar el braç a davant del coll, i va quedar d'aquesta manera greument ferida per la catana.

El processat va fugir deixant el ferit a terra i va ser detingut al carrer Joan Maragall a l'altura del número 27 i va entregar un matxet com l'arma utilitzada, tot i que cap dels implicats la va poder reconèixer. Un cop els agents van entrar a l'habitatge del processat, van trobar una funda de 67 centímetres que coincidia i era compatible amb l'arma utilitzada. Pel que fa a la víctima, aquesta va requerir tractament mèdic i quirúrgic. Va realitzar sessions de rehabilitació i psicològiques que van requerir més d'un any i mig de curació. També li van quedar seqüeles.