Lloret aprova un pressupost de més de 68 milions entre crítiques de l'oposició

L'equip de govern de Lloret de Mar (PDeCAT, ERC i PSC) va aprovar ahir, en un controvertit ple, el pressupost municipal d'aquest any que puja a 68.433.177,32 euros.

La proposta va tirar endavant amb suport del regidor no adscrit Enric Martínez, mentre que l'oposició en bloc (Cs, ICV-EUiA, A Lloret sí, es pot i Millor) hi va votar en contra.En el ple d'ahir hi faltava el regidor socialista Antonio Llorente per motius de salut. Durant la seva intervenció, el regidor d'Hisenda, Albert Robert (PDeCAT), va destacar que l'any passat es va aconseguir sortir del Pla econòmic i financer i abaixar la ràtio d'endeutament fins al 43,93% respecte al 49,72% del 2016. «A finals d'aquest 2018, preveiem un endeutament del 41,74%», va precisar Robert.

Amb relació als 8.047.592,32 euros previstos en inversions, més de 4,2 milions procediran de subvencions, gairebé 3,4 milions seran de crèdit i 430.485 euros, de l'estalvi municipal.

Respecte a actuacions concretes, l'edil d'hisenda va detallar les més destacades: 2,8 milions, que aportarà la Generalitat, per la planta de triatge; 670.000 euros a la millora de vies públiques; uns 730.000 euros a la millora del camí de ronda entre Lloret i Fenals; 140.000 euros en adquisició de noves màquines de pàrquings municipals; 20.000 euros en la restauració dels panteons del cementiri modernista; o 1,7 milions a la construcció de pistes de pàdel i tenis i un aparcament amb més de 200 places d'aparcament públic al costat de la piscina; entre altres.

«Aquest any, el model de pressupostos participatius canvia, ja que en lloc de fer petites actuacions a cada barri es votarà un gran projecte», va avançar Robert.

Dels grups municipals a l'oposició, els més durs en les seves intervencions van ser ICV-EUiA i el Millor.



Crítiques de l'oposició

Els ecosocialistes van criticar que en aquest pressupost «les persones queden en segon pla» i van qüestionar els motius pels quals es preveuen «a la baixa» els ingressos recaptats amb les multes de tràfic o el servei de la grua. «Deuen preveure que o bé tots els lloretencs ens tornem més cívics o que hi haurà una vaga de la policia local perquè no podran complir l'augment de sou pactat amb aquest cos», va dir Javier Rodríguez Pacios.

L'edil d'ICV-EUiA va criticar també que les inversions no tinguin en compte la construcció del nou sociosanitari. «No són de fiar perquè no compleixen allò que van firmar», va afegir.

Un aspecte que també va retreure el portaveu del Millor, Marc Fuertes, qui va criticar que el pressupost detalla «com gastar els diners dels lloretencs, però que no contempla cap mesura per generar-ne més». En aquest sentit, el regidor del grup independent va carregar contra «la mala gestió» de l'equip de govern que va titllar «d'inactiu» i d'»inoperatiu».

«El rumb que porta Lloret és de desastre», va afegir Fuertes. Des de Ciutadans, el regidor Jaime Muzas es va centrar, sobretot, en l'increment de 600.000 euros en despeses de personal, la meitat dels quals es destinaran a la requalificació dels llocs de treball de la policia local. «Creiem que en via pública o enllumenat les partides previstes són insuficients» , va dir Muzas qui va proposar fer pressupostos participatius de manera bianual.

Per la seva part, l'alcalde, Jaume Dulsat (PDeCAT), va remarcar que aquests pressupostos són «continuistes» i que «consoliden la despesa social». «No sabem calcular pressupostos però som tan bons que ja sabem que ens comportarà una suposada vaga de la policia», va ironitzar Dulsat en resposta a les crítiques de l'oposició.

A més, va assegurar que fer el nou sociosanitari costaria uns 20 milions d'euros, uns diners dels quals no disposen en inversió. «Som allà on volem ser, al centre i mirant transversalment per tothom», va afegir.