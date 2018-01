L'Ajuntament de Lloret crearà espais sense fum a les platges municipals

El ple de Lloret de Mar va aprovar dilluns crear espais a les platges municipals on estarà prohibit fumar. La moció presentada per ICV-EUiA demanava que tot el litoral lloretenc fos declarat «sense fum». Finalment, però, van acceptar l'esmena presentada per l'equip de govern (PDeCAT, ERC i PSC) en la qual es proposava que es limitessin a vuit els espais en els quals aplicar aquesta restricció. «La demanda -d'ICV-EUiA- ens sembla raonable però excessiva», va explicar el regidor de platges, Jordi Orobitg (ERC).

Per això a l'esmena proposaven restringir el tabac a les platges de: Treumal, sa Boadella, sa Cova, i de Canyelles, a l'espai de sa Somera. A la platja de Fenals a: el sector garbí (des de la pineda de Fenals fins al racó d'en Sureda), i a llevant (des del carrer Domènech Carles fins al final del camí de ronda). I a la platja Gran de Lloret, hi haurà un perímetre de 100 metres a tocar el Miniclub i la biblioplatja, i un segon espai que anirà des de l'avinguda Pau Casals fins a sa Caleta. «Aquesta mesura ja s'aplicarà aquest pròxim estiu 2018 i quedaran fora de la restricció el passeig i les zones amb establiments de restauració a tocar de les platges», va precisar Orobitg. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups menys el de Cs.