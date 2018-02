Blanes inicia les obres del Pla de Barris amb una inversió de 2,5 milions d'euros

L'Ajuntament de Blanes va iniciar ahir, finalment, les obres del Pla de Barris als veïnats de sa Massaneda i s'Auguer. Aquest projecte urbanístic compta amb un pressupost de 2.490.635 euros i està previst que s'enllesteixi a l'estiu del 2019. Segons va informar ahir el consistori, l'actuació no només serà en l'àmbit urbanístic sinó que també s'impulsaran activitats culturals i socials per dinamitzar aquestes dues zones del nucli antic de la població.

La primera de les diverses fases que tindrà l'actuació es va iniciar ahir al barri de sa Massaneda i continuarà d'aquí uns mesos a s'Auguer, i se centrarà a millorar els serveis d'aigua potable, clavegueram i recollida d'aigües pluvials, per seguir després amb la renovació de paviments dels carrers amb una calçada única i sense voreres, i l'adequació d'Espais Públics. «Estem parlant de dos dels barris del centre de la vila més emblemàtics, que formen part del nostre nucli històric. Estan formats per carrers petits i estrets, i el que volem és embellir-los, fer-los més transitables per als seus veïns», va explicar la regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya (PSC).

Aquest projecte es va començar a elaborar l'any 2010 i estava valorat en 9.050.924 euros, dels quals l'Ajuntament n'havia de cobrir la meitat i la resta pagar-ho a través de subvencions. Segons el pla, les obres haurien d'haver començat aquell mateix any i estar finalitzades el 2014.

Sis anys després i dues pròrrogues després i davant la manca de pressupost municipal, l'equip de govern va decidir el 2016 presentar un nou projecte a la Generalitat valorat en gairebé 2,5 milions d'euros finançats al 50%.



Promoció cultural

A banda de la millora urbanística, aquest pla també inclou la dinamització d'aquests veïnats, motiu pel qual s'incentivaran nous programes de promoció cultural que fomentin la integració i participació dels veïns a tota l'àrea i que es faran en el centre cultural Els Padrets i al local social ubicat a l'edifici del Carrer de la Vela, on hi ha les associacions de veïns de sa Massaneda i s'Auguer. De moment, s'han previst tallers de rap i ritmes antiracistes i antimasclistes; un cicle de cinema vinculat a la dinàmica social als barris; accions per promoure la recopilació d'històries de vida i tallers monogràfics vinculats a l'orientació laboral i la recerca de feina. Per a aquesta darrera activitat, el consistori té previst contractar un dinamitzador de barri i un expert en alfabetització digital per promoure accions i coordinar-les.

El projecte també inclou subvencions per a la rehabilitació de façanes, cobertes i per a la millora de l'accessibilitat als edificis d'aquests dos barris. En total, s'hi destinarà una partida de 150.000 euros. Es podran acollir a aquestes ajudes tant propietaris com llogaters i les obres s'hauran d'executar i justificar abans del 31 de desembre de 2018.