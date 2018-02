Blanes tancarà el càmping Bella Terra en un mes si no elimina les ampliacions il·legals

La policia de Blanes podria tancar d'aquí a un mes bona part de les instal·lacions del càmping Bella Terra de Blanes. Concretament, les que corresponen a les edificacions alçades de manera il·legal en sòl no urbanitzable de protecció agrícola i sense llicència.

Segons va confirmar ahir l'alcalde Mario Ros (PSC) a Diari de Girona, dilluns va firmar el decret mitjançant el qual s'informa el propietari que ha d'aturar l'ús d'aquestes instal·lacions abans de 30 dies a comptar des del moment en què rebi la notificació i «restituir la realitat física alterada». A més, el document especifica que el propietari no podrà presentar recurs de reposició ni judicial.

Tot i això, el decret no implica que el càmping Bella Terra hagi de cessar tota l'activitat, però sí que n'afecta una gran part: 50.000 metres quadrats. «Jo mateix he informat personalment el propietari d'aquest decret i ahir –dimecres– ens vam reunir amb els treballadors per comunicar-los la situació», va detallar Ros, qui va recordar que en cas que el particular no compleixi el decret serà la policia local qui s'encarregarà de precintar les instal·lacions.

La polèmica es va desencadenar el passat mes de març, quan el ple va aprovar, amb l'oposició del PP i Cs, la tramitació dels expedients de restauració de la realitat física il·legalment alterada en els càmpings Blanc d'Eivissa i Bella Terra i la imposició d'una multa a aquest últim i també a El Pinar.



Sancions d'1,5 milions i 128.775 euros

En el primer cas, la sanció era d'1,5 milions d'euros –que encara no s'han abonat– perquè les ampliacions en aquest establiment turístic es van fer sense llicència, en terrenys no urbanitzables i per no haver-ho corregit en tots aquests anys.

En el segon cas, la sanció inicialment era de 128.775,30 euros, un cost que el consistori va reduir un 80% perquè es van desmuntar les ampliacions i perquè la multa es va pagar immediatament. En el cas del Blanc d'Eivissa, la sanció de més d'1,3 milions es va aprovar el mes de novembre passat després d'un llarg procés judicial.

L'aprovació d'aquestes sancions s'hauria d'haver fet el febrer, però en aquell moment els grups de la CUP, Batega i ICV-EUiA van amenaçar de deixar el ple si es portaven a votació les sancions, amb la sospita que l'equip de govern pretenia legalitzar aquestes ampliacions en el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s'estava tramitant en aquell moment arran de dues sentències judicials que van anul·lar el del 2010.

Una sospita que es va convertir en una realitat quan en el ple d'abril es va portar a votació aquest nou POUM que, efectivament, incloïa la legalització de les ampliacions il·legals dels càmpings. Una decisió que es va convertir en la pedra de la sabata de l'antic equip de govern (PSC i PDeCAT) i en la primera fissura en la relació amb ERC, el tercer soci de govern, que es va negar a donar suport a la mesura.

Després de diverses reunions, negociacions i discrepàncies entre els diferents grups municipals, i d'ajornar-se l'aprovació del nou POUM diverses vegades, finalment el Pla es va tirar endavant en el ple del mes de juny sense incloure els càmpings, i amb el suport de PSC, ERC, PDeCAT, Cs i el PP, i l'oposició de Batega, la CUP i ICV-EUiA.



A punt per a la nova temporada

Tot i aquesta situació, el Bella Terra assegura a la seva pàgina web que obrirà les portes el pròxim 24 de març i que en l'actualitat està «adequant les instal·lacions i fent treballs de millora». Unes novetats que va donar a conèixer a mitjans de gener a la 29a edició de la fira Vakantiebeurs que es va celebrar a Utrecht (Holanda). Segons informa el Bella Terra, fa més de 15 anys que assisteix a aquest certamen, ja que «el mercat holandès, representa una part molt important del nostre negoci». Aquest càmping està situat a l'avinguda Vila de Madrid, als afores de la localitat.

D'altra banda i en relació a la reunió celebrada per l'equip de govern i els grups municipals amb els treballadors del càmping Bella Terra, Mario Ros va avançar que aquests els han demanat que sol·licitin a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) un informe favorable a introduir aquestes ampliacions al POUM, una petició que s'hauria de portar a votació en el ple municipal i que, de moment, compta amb el desacord de la majoria dels partits.