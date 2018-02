La Cellera obrirà demà la nova deixalleria supramunicipal

La nova deixalleria supramunicipal que compartiran Anglès, la Cellera de Ter i Amer es posarà en marxa demà, després de celebrar-se un acte d'inauguració. Segons va informar ahir el Consell Comarcal de la Selva (CCS), aquest equipament estarà instal·lat a la Cellera de Ter, i es tracta d'una iniciativa promoguda per la voluntat dels tres municipis d'oferir un servei «més ampli i de menor cost als seus conciutadans». Segons va explicar el conseller de Medi Ambient, Josep Roquet, des de l'any 2008 fins a l'actualitat tots tres municipis disposaven del seu propi servei de deixalleria amb horaris reduïts i, ara, amb el nou servei tots els veïns d'aquestes localitats disposaran de sis dies d'obertura a la setmana. Amb aquesta ampliació d'horaris, els tres ajuntaments associats aspiren a absorbir tota la varietat de residus domèstics i comercials que no disposen d'un servei específic a la via pública.

L'acte inaugural començarà a les deu del matí i s'oferirà una xocolata amb melindros per a totes aquelles persones que visitin la instal·lació en el seu primer dia de funcionament.