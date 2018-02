Un edifici del nucli d'Hostalric, seu del centre d'interpretació del Vescomtat

Hostalric ubicarà el futur centre d'interpretació del Vescomtat de Cabrera en un edifici municipal del nucli de la localitat que serà rehabilitat. Així es va aprovar, per unanimitat, en el ple celebrat dimecres al vespre. El projecte preveu també un canvi d'ús d'aquest edifici situat al carrer Major, número 40, per destinar-lo a equipament cultural.

Aquesta casa formava part d'un casal de gran amplada que, al llarg dels anys, es va dividir en tres edificis. La part que serà rehabilitada té una amplada de façana de 4,20 metres i consta de planta baixa i dues plantes, tenint la muralla com a façana posterior. Aquesta actuació té un pressupost d'execució de 231.845 euros (IVA inclòs).

Segons va informar ahir el consistori, el projecte preveu la recuperació de l'edifici original i l'eliminació de les construccions fetes posteriorment per tal de posar en valor la muralla. L'objectiu es construir un pati de llum en aquest espai que permeti instal·lar un ascensor per accedir al tram de camí de ronda de la muralla nord. L'enderroc de les edificacions existents que ocupen el pati de l'illa i l'extradós de la muralla permetran la connexió directa per planta baixa i semisoterrament del carrer Major amb l'avinguda Coronel Estrada i posar en valor la part interior de la muralla.

També es crearan espais i sales que seran destinades a espais expositius del patrimoni del Vescomtat de Cabrera, present al municipi, i s'hi ubicarà la seu del Centre d'Interpretació del Vescomtat de Cabrera.



Context històric

A l'Edat Mitjana, el vescomtat de Cabrera va ser una jurisdicció feudal del Principat de Catalunya regida pel llinatge dels Cabrera i que s'estenia per una bona part de l'actual comarca de la Selva, l'Alt Maresme, l'extrem est del Vallès Oriental i el Collsacabra, a Osona. La capital econòmica i administrativa del Vescomtat de Cabrera era Hostalric.