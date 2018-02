Un possible cas de síndrome de Diògenes estaria darrere del greu incendi de Lloret

El veí de Lloret de Mar que va resultar ferit greument per un incendi a casa seva aquest dimecres a la matinada segueix ingressat a la cambra hiperbàrica de l'hospital de Sant Joan Despí.

Darrere d'aquest incendi s'apunta que hi hauria un possible cas de síndrome de Diògenes. I és que quan els efectius d'emergències (Mossos, Bombers, Policia Local i SEM) van arribar a lloc, es van trobar amb molt material que hauria provocat la càrrega combustible perfecta per a les flames. Hi havia molts objectes i papers acumulats a l'immoble.

Segons l'ajuntament de Lloret, la víctima –un home de 46 anys– estava en el circuit dels serveis socials. Afegeixen que s'està investigant si hi ha un cas de síndrome de Diògenes darrere d'aquest greu incendi i que estan pendents d'un informe del metge forense que haurà de determinar l'estat mental de l'home ingressat després del succés que va cremar part de la planta baixa d'un xalet.