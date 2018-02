Roben en 14 cases de Maçanet, Vidreres i Sils en dues setmanes

Almenys 14 habitatges de tres municipis de la Selva interior han estat víctimes dels lladres de domicilis en només dues setmanes. Els robatoris s'han focalitzat en urbanitzacions de Vidreres, Sils i Maçanet de la Selva, sobretot en cases que són segones residències.

Els delinqüents treballen durant el dia, quan els veïns no són a casa, un fet força senzill si es tracta d'habitatges per exemple que només s'utilitzen durant temporada d'estiu o el cap de setmana. Per poder accedir a les cases el que fan és forçar la porta o finestres i, un cop a dins, remouen per trobar el que desitgen: diners, joies o objectes de valor.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners es troben a càrrec de la investigació. I entre el 8 i el 21 de gener han rebut fins a 14 denúncies per robatoris amb força en habitatges de Sils, Maçanet de la Selva i Vidreres. Aquesta última localitat és la que més ha focalitzat les denúncies, amb un total de vuit.

I és que en algunes cases que han assaltat, com per exemple a la zona de l'àrea residencial dels Salzes, hi viuen i, per tant, se n'han adonat més ràpidament dels fets. En canvi, hi ha altres denúncies que, malgrat que els propietaris de l'immoble han denunciat els fets durant aquestes setmanes, tampoc es pot acreditar que els lladres hi entressin durant aquests dies, ja que els propietaris potser no havien anat a la casa feia temps.

Els Mossos d'Esquadra investiguen els robatoris i s'apunta que hi podria haver una banda organitzada al darrere, que estaria formada per joves que, en ser vistos, haurien fugit ràpidament del lloc. De moment, no hi ha detinguts.

Els robatoris en habitatges han anat a l'alça els últims temps i en àrees residencials és complicat poder-hi fer front per part de la policia perquè Girona en té moltes. Per aquest motiu, molts ajuntaments de la província han optat per col·locar càmeres de videovigilància a les entrades dels pobles o als accessos d'aquestes urbanitzacions i connectar-les amb la policia per visualitzar vehicles «potencialment perillosos» que els condueixi cap als lladres. A Vidreres en breu funcionaran.