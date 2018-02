La 'Marxa per la pau' de Blanes aplega per primera vegada representants de totes les religions del municipi

La 19a edició de la 'Marxa per la pau', que es fa cada any a Blanes (Selva), va aplegar per primera vegada representants de les diferents religions que conviuen en el municipi. Van ser desenes de persones les que aquest divendres varen acompanyar l'alcalde, Mario Ros, el professor de Religió de l'Institut Serrallarga Manuel Temprado, i el director d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, pels principals carrers de la ciutat. La marxa va servir per tancar el cicle d'activitats emmarcades en la 15a Setmana de la Pau. L'acte, que vol afavorir "el diàleg i la convivència" entre ciutadans, va sumar participants de la Parròquia Ortodoxa Rumana, el Centre Cristià FEAM, l'Església Evangèlica de Filadèlfia i l'Assemblea de Déu Kinoia, a banda de les tres parròquies catòliques i l'Església Evangèlica Baptista, impulsores de les divuit primeres edicions.

El recorregut de la 19a Marxa per la Pau, es va encetar amb una intervenció musical a càrrec del Centre Cristià FEAM, que van interpretar dues cançons relacionades amb la temàtica de l'acte, però sense cap contingut religiós: 'Em dones força', de Sergio Dalma, i 'Somewhere over the rainbow', de Harold Arlen.

També hi va haver un torn de parlaments. Primer es va adreçar al públic el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, qui va felicitar els participants per haver tingut la idea d'aplegar totes les creences i va animar a altres poblacions a afegir-se a aquesta "exemplar iniciativa". Alhora, va esperonar a continuar organitzant properes edicions de la 'Marxa per la Pau' "comptant amb tothom".

L'alcalde, Mario Ros, va tancar l'acció lloant la tasca que s'està duent a terme des de la Generalitat en matèria d'afers religiosos i va posar en valor la "sensibilitat" del poble blanenc en aquestes qüestions. D'altra banda, es va afegir a l'enhorabona expressada per Vendrell sumant-se al desig que sigui una iniciativa que perduri en el temps.