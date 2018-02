Sils comença a fer el carril bici que unirà les dues escoles i l'institut

L'Ajuntament de Sils ha iniciat aquesta setmana les obres per fer el primer tram del carril bici dins el nucli urbà. Una via que no només servirà per unir les dues escoles –Jacint Verdaguer i Els Estanys– i l'institut de la localitat sinó que també serà el primer tram construït dins el projecte Rimavisi destinat a connectar els centre escolars dels municipis de Sils, Riudarenes, Vidreres i Maçanet de la Selva.

Segons va explicar ahir l'alcalde silenc, Martí Nogué (IDS-MES), l'actuació durarà uns dos mesos aproximadament i tindrà un cost de prop de 34.000 euros. «Es farà una adequació i reasfaltage de tota la calçada al llarg d'un quilòmetre, ja que hi ha algunes parts que estan malmeses, i posteriorment se senyalitzarà tot el traçat», va detallar Nogué, qui va precisar que aquest primer tram discorrerà per l'avinguda Barceloneta i tindrà un carril d'anada i un altre de tornada. Una vegada acabades les obres, els cotxes només podran estacionar a una de les bandes del carrer Mallorquines.

El batlle també va explicar que els treballs van a càrrec de l'Ajuntament i que aquest traçat coincidirà amb un dels itineraris saludables que té la població, creant així –i de moment– un circuit de 3 quilòmetres que es podrà fer en bicicleta o a peu. «Aquest projecte per fer una via segura el vam consensuar amb les AMPAs dels centres educatius del poble», va concretar Nogué.

En relació a la posada en servei d'aquesta nova via destinada als joves ciclistes, l'alcalde va dir que tan bon punt s'acabin tots els treballs ja es podrà utilitzar. «Suposo que farem algun acte d'obertura, però això encara s'ha de concretar», va afegir.

Tot i així, aquest carril només serà el primer dels diversos trams que vol desenvolupar l'Ajuntament dins el poble. En aquest sentit, l'alcalde va avançar que l'equip de govern té la intenció de redactar el projecte per allargar aquest carril urbà per totes dues bandes al llarg d'aquest any.



El projecte complet

En relació al Rimavisi, Nogué va destacar que Sils és «el primer» dels quatre municipis implicats en el projecte a construir una part del carril bici. «Crec que som els pioners», va celebrar el batlle. Aquesta iniciativa va ser impulsada l'any 2014 per diversos pares i mestres d'una desena de centres educatius dels quatre municipis implicats. En concret, proposaven crear una xarxa urbana i interurbana de camins o adequar els ja existents per poder-hi circular en bicicleta i a peu i que unissin Sils, Vidreres, Maçanet i Riudarenes i els seus centres educatius. El projecte va ser ben vist pels quatre ajuntaments, que van començar a treballar per convertir-ho en una realitat.

Un any després –el setembre del 2015– es van reunir amb responsables del Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de Girona per tal de presentar la proposta, que contempla un traçat «coherent i segur» d'uns 65 quilòmetres, i per demanar suport econòmic per tirar-ho endavant. «Fa uns dies, la Diputació ens va presentar el projecte que han elaborat i que s'hauria de desenvolupar en dues fases. Ara, però, cal trobar el finançament», va dir Nogué, qui va detallar que executar-lo tindria un cost aproximat d'un milió d'euros.