D'Alaska a la Selva: arriben les curses de trineus sense neu

Cita a Anglès. La localitat selvatana ha estat una de les poques escollides per la Lliga Catalana de Múixing i Canicross per celebrar-hi una de les seves curses anuals que finalitzaran el març a la població de Llançà

daptar-se a la falta de neu i buscar alternatives originals i saludables. Això és el que han fet els amants del múixing, una disciplina esportiva d'hivern que consisteix a lliscar sobre la neu o el gel amb un trineu tirat per gossos. Una pràctica que popularment s'associa amb Alaska o el Canadà però que ara també es practica en camins forestals de Catalunya i amb l'ajuda de rodes.

De fet, existeixen campionats i una lliga dedicada a aquest curiós esport que té predilecció per la comarca selvatana a l'hora d'escollir ubicacions per als circuits: a Hostalric, el passat 16 de desembre s'hi va celebrar el Campionat de Catalunya de múixing, mentre que a Anglès s'hi viurà la pròxima cursa de la 24a Lliga d'aquesta disciplina. «Soc soci de Gosesport –els organitzadors– i vaig proposar Anglès per fer-hi una de les curses perquè a Girona se'n fan moltes de Canicross però molt poques de múixing», explica l'impulsor de la iniciativa, l'anglesenc Jordi Àngel.

El primer Criterium Mushing d'Anglès es farà el cap de setmana del 10 i l'11 de febrer i consistirà en un circuit de 4,2 quilòmetres que sortirà i arribarà a l'ermita de Sant Pere Sestronques. En aquest espai també s'hi habilitarà una zona d'acampada per als participants amb un punt d'aigua per als gossos, servei de veterinari, punt de recollida de dorsals o una foodtruck, entre altres. «Inicialment, volíem fer la cursa el dissabte a la nit, però el circuit és molt difícil i per evitar que cap persona o animal es pogués fer mal vam decidir fer-ho diumenge al matí», detalla Àngel.

I és que segons aquest múixer, el circuit d'Anglès és «el més dur i tècnic» que hi ha aquest any en tota la Lliga, que va començar a l'octubre al Pont de Suert i acabarà al març a Llançà. «Normalment, els recorreguts són planers i les corbes són fàcils, però a Anglès és tot per muntanya», afegeix. Per això, els organitzadors van fer, a finals de gener, un entrenament per mostrar als participants què es trobaran a la cursa.



Diverses categories

En aquest sentit, Jordi Àngel explica que hi haurà diverses categories: la de DR6 i DR4 (un kart tirat per sis o quatre gossos); DS i la DS2 (un patinet tirat per un o dos gossos); la Bikejoring (una bicicleta tirada per un gos) i la de Canicross, que és un derivat del múixing (un corredor amb un gos lligat a la cintura).

«A aquests gossos els has d'ensenyar a fer cas, perquè s'han de moure en funció del que tu els indiques. Si no els cuides bé i no t'hi compenetres, el gos no t'estimarà i no et farà cas», subratlla l'anglesenc, recalcant que són gossos «molt ben cuidats». En Jordi Àngel competirà en la categoria DS i el pròxim any ho vol intentar amb DR4.

D'altra banda, des de l'organització puntualitzen que tot i que es recomana ser federat per participar en la cursa, sobretot per poder puntuar i perquè l'assegurança cobreix tant el corredor com l'animal, també s'hi pot participar per lliure pagant un plus i obtenint una llicència de dia.

El preu de la inscripció són 15 euros i es podrà fer fins al 7 de febrer. Organitzat per Gosesport i la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, aquesta activitat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Anglès i diversos patrocinadors.