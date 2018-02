Blanes tria un projecte d'un arquitecte local per reformar la plaça dels Dies Feiners

La reforma de la plaça dels Dies Feiners de Blanes ja té disseny guanyador. Aquest espai emblemàtic i estratègic del centre del municipi canviarà a partir de la proposta de l'arquitecte local Lluís Bedós. Ara, l'equip de Bedós té tres mesos per redactar el projecte després d'imposar-se als cinc finalistes del concurs d'idees. Les grans línies de la reforma inclouen un escenari semi permanent on fer-hi activitats, com ara concerts i el pregó de la festa major. La proposta de l'escenari, a més de la manera com es disposen els diferents espais dels 1.500 metres quadrats que té la plaça, són les idees que han acabat decantant la balança i han atorgat a la proposta de Bedós la puntuació més alta. La plaça dels Dies Feiners ha anat variant la fisonomia després de guanyar espai amb l'enderroc de diferents edificis els anys 1989 i 2006. La nova plaça ha d'estar enllestida la primavera del 2019 i el cost de la reforma encara s'ha de determinar.

Blanes vol fer una rentat de cara a fons a la Plaça dels Dies Feiners, un espai emblemàtic del municipi. El consistori va iniciar el projecte per reformar-la temps enrere, convocant un concurs d'idees on s'hi van presentar un total de 28 iniciatives. D'aquí se'n van seleccionar cinc de finalistes, i avui s'ha donat a conèixer la guanyadora.

La proposta que ha sortit escollida combina els usos habituals però també té en compte que l'espai acull activitats multitudinàries (com el pregó de la festa major, a més de concerts i activitats culturals i socials). El projecte guanyador és de l'arquitecte blanenc Lluís Bedós, que s'havia presentat amb el sinònim de TOR. L'elecció l'han feta tècnics i polítics municipals a més de dos arquitectes designats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

El consistori vol que la nova Plaça dels Dies Feiners mantingui la polivalència actual però que en reforci l'atractiu pel dia a dia. La regidora d'urbanisme, Pepa Celaya, ha detallat que l'objectiu és que la ciutadania pugui "fer-se seva aquesta plaça sempre, en qualsevol moment". Per això la reforma ha de servir per fer un "replantejament" de l'espai per tal de fer-lo "més acollidor".

Els dos pilars de la victòria d'aquest projecte han estat la construcció d'un escenari semi permanent i com reorganitza l'espai per omplir-lo de vida. Aquest escenari aprofita la sortida que l'edifici consistorial de Blanes té a aquesta plaça. Les escales d'accés que hi ha s'adaptaran per integrar-les per tal de fer un escenari de dimensions variables segons les necessitats. A més, també s'estudiarà fer una rampa per facilitar l'accessibilitat a l'ajuntament.

L'estratègia de Lluís Bedós per donar vida a la plaça implica reorganitzar-la en un espai acollidor amb pèrgoles, vegetació i altres elements de mobiliari urbà. També es preveu fer un tractament de les façanes de l'entorn.

Un cop escollit el projecte, el despatx d'arquitectes té tres mesos per tal de redactar el projecte definitiu des que se'n faci l'adjudicació formal. Després caldrà seguir els tràmits burocràtics fins a l'aprovació definitiva. Els terminis administratius i les obres fan preveure al consistori blanenc que l'obra estigui enllestida la primavera de l'any vinent.



Un nom curiós per a una plaça camaleònica

El nom de la plaça es deu a que antigament era la seu del mercat de fruites i verdures en dies feiners. En els seus inicis, la plaça era molt més petita i allargada i va acollir el mercat fins al 1914, quan es va traslladar al Passeig de Dintre.

La plaça ha anat guanyant espai en els últims trenta anys, fins als 1.500 metres quadrats de l'actualitat. El 1989 es van enderrocar tres cases de propietat municipal que es trobaven en estat de deteriorament.

El 2006 el consistori va enderrocar quatre edificis més i només dos es van tornar a aixecar. Amb l'actuació, la plaça va guanyar cent metres quadrats i va acollir 'Es Portal', el mercat del peix.