Demanen 6 anys de presó per a un veí d'Hostalric per compartir una imatge d'una nena a Internet

L'acusació particular demana una pena de 6 anys de presó per a un veí d'Hostalric (Selva) que va fer una foto a la filla dels veïns i la va penjar a Internet. A la imatge s'hi podia veure la menor anant en bicicleta pel carrer. Segons recull l'escrit d'acusació, l'home va compartir la instantània pel facebook sense consentiment dels pares i també la va penjar en una web d'articles de segona mà, acompanyada de les paraules "En venda". Els pares de la menor, una nena de 6 anys, van demanar-li que la retirés de la xarxa però l'home els va fer "cas omís", subratlla l'acusació. Per això, van acabar presentant una denúncia davant la Policia Local d'Hostalric, que va ser qui va aconseguir despenjar la fotografia d'Internet. Ara, el processat s'enfronta a una condemna per un delicte de revelació de secrets.

El cas es remunta a la primavera del 2014. Segons recullen els escrits de la fiscal i l'acusació, el processat i la família de la menor eren veïns. Tots vivien al carrer Jacint Verdaguer d'Hostalric. Un dia, l'acusat va fer una fotografia a la filla dels veïns, una nena de 6 anys, quan anava en bicicleta pel carrer.

L'acusació subratlla al seu escrit que el processat "no tenia consentiment" dels pares per retratar la menor. I encara menys, per compartir la fotografia a Internet. A principis d'abril, l'home va penjar la instantània en un portal web d'articles de segona mà, acompanyada de les paraules "En venda", i també va compartir la publicació a través de la xarxa social facebook.

Diversos veïns d'Hostalric van alertar els pares de la nena, que van demanar a l'acusat que retirés "immediatament" la foto de les xarxes. Aquest, però, no ho va fer. Per això, el 8 d'abril, els pares van acabar denunciant el veí davant la Policia Local d'Hostalric. Van ser els mateixos agents els qui van fer les gestions perquè la fotografia acabés esborrant-se d'Internet.

Tant el fiscal com l'acusació particular comparteixen aquest relat dels fets, però amb una diferència. A l'escrit del ministeri públic no hi apareix que l'acusat fes la fotografia sense consentiment dels pares de la menor. Només diu que al matrimoni li va "doldre" veure la nena a la pàgina de segona mà i que li van demanar al processat que retirés la instantània "per afectar la seva filla menor d'edat".



Fins a 6 anys de presó

Al cas, el fiscal no acusa perquè no hi veu delicte. Però l'acusació particular considera que aquests fets s'emmarquen dins la revelació de secrets i demana que es condemni el veí d'Hostalric a una pena de 6 anys de presó. La defensa, per la seva banda, en sol·licita l'absolució.

L'afer s'havia de jutjar aquest dimarts a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. El judici, però, s'ha suspès perquè faltava una testimoni clau i s'ha fixat de nou per a finals de maig.