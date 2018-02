Una mentida, el mòbil i el WhatsApp, claus per detenir l'acusat de matar el veí de Blanes

El magatzem on els Mossos van trobar el cadàver.

El jutjat va enviar ahir a presó l'home acusat de matar a ganivetades un veí de Blanes i amagar el cadàver en una nau de Vilanova de Sau. El detingut, un mecànic de Vic de 49 anys, es va negar a declarar davant del jutge, tot i que ja havia confessat el crim divendres quan es va entregar als Mossos. La causa està oberta pels delictes d'homicidi, contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes.

La víctima és un home de 37 anys originari de Llagostera, tot i que ara vivia a Blanes amb la seva dona, amb qui tenia tres filles. Inicialment, el crim va començar a investigar-se com una desaparició. El 23 de gener, la dona va anar a comissaria a denunciar que no sabia res del seu marit des de la nit anterior. Segons va explicar, abans de marxar de casa, ell li va dir que havia quedat amb un conegut que li proporcionaria una arma (perquè l'havien amenaçat de mort).

El vespre del dia 22, el matrimoni va parlar per WhatsApp i ell li va enviar una fotografia on se'l veia amb un rifle de mira telescòpica i una pistola. Cap a les nou del vespre, però, ja no va respondre.

A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van començar a investigar i gràcies al senyal del mòbil, van descobrir que aquella nit la víctima havia anat a Vic. En concret, a un local situat al número 11 del carrer Esperança. Els agents va interrogar-ne el llogater, un mecànic de 49 anys i d'entrada ell els va reconèixer que aquella nit havia quedat amb la víctima, però també els va dir que no havien pogut veure's.

L'home va explicar que havia tingut una avaria amb el cotxe i que la grua l'havia portat fins a Vilanova de Sau, on també hi tenia una mena de nau.

Els Mossos, però, van parlar amb l'empresa de grues i van descobrir que el mecànic els havia mentit. Sí que havia tingut pana, però la grua no l'havia portat fins a Vilanova de Sau, sinó al local del carrer Esperança. A més, els Mossos també van descobrir que a partir del 25 de gener el veí de Vic havia canviat de mòbils.



Càmeres de seguretat

A partir d'aquí, la policia va començar a estrènyer el cercle al voltant del sospitós. Entre d'altres, els investigadors van inspeccionar les gravacions de les càmeres de seguretat properes al local del carrer Esperança. Les imatges mostren clarament com, el vespre del 22 de gener, la víctima i el detingut van estar junts.

A partir de les nou del vespre –hora en què la policia situa el crim- a les gravacions només hi apareix el detingut traginant una galleda i bosses d'escombraries. Finalment, la gravació mostra com treu el cotxe de la víctima del local.

Divendres passat, després de veure's descobert, l'homicida es va acabar entregant ell mateix a la comissaria de Trànsit de Girona acompanyat del seu advocat i, allà mateix, va confessar als Mossos que s'havia discutit amb la víctima, que l'havia degollat i que li havia clavat diverses ganivetades.

De moment, però, el mòbil del crim continua essent una incògnita. Divendres el detingut no va explicar per què es van discutir i ahir, quan va passar a disposició judicial a Blanes, l'home es va acollir al seu dret a no declarar. Els Mossos sospiten, però, que es podria deure a un assumpte relacionat amb les drogues.

Després de lliurar-se als Mossos, el mateix detingut va guiar la policia fins a la nau de Vilanova de Sau on havia amagat el cadàver. El cos era en un racó del magatzem dins una bossa d'escombraries i al seu costat hi havia una moto-serra, un sac de sosa càustica i un bidó de plàstic. Allà, la policia també hi va trobar una pistola detonadora i el rifle de mira telescòpica que apareixia a la fotografia de WhatsApp.

L'examen forense va concloure que la víctima va morir després que li tallessin el coll d'una ganivetada. El veí de Blanes tenia la tràquea seccionada i, a més, presentava altres ferides profundes a la zona de les costelles i a l'esquena. La policia també va trobar el cotxe de la víctima. El mateix detingut els va confessar que l'havia portat fins a Riudellots de la Selva, on l'havia deixat aparcat al nucli urbà del municipi.

Després de passar a disposició judicial, el detingut va ingressar a presó comunicada i sense fiança. Se li imputen els delictes d'homicidi, contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes. Al local del carrer Esperança de Vic, els Mossos hi van descobrir una plantació de marihuana i, a més, també van trobar-hi una escopeta retallada de doble canó. El detingut no tenia llicència ni per aquesta ni per a les altres dues armes que es van trobar al costat del cadàver.