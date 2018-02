Un home atraca a punta de pistola un banc de la Cellera de Ter

Un home ha atracat a punta de pistola la sucursal del Banc Popular de la Cellera de Ter aquest matí.

El lladre, que duia el rostre tapat, ha aconseguit emportar-se el botí després d'amenaçar els treballadors amb l'arma, que es desconeix si és simulada.

Del local s'ha emportat els diners de la caixa i del caixer. I després ha fugit a peu amb una caixa on portava els diners.

Els Mossos d'Equadra busquen l'atracador que s'ha presentat pels volts de les nou del matí al banc, que es troba en un punt cèntric de la localitat.

De moment no hi ha detinguts pel robatori amb violència i intimidació. Tot i això, a la zona hi ha un operatiu muntat des de primera hora per enxampar-lo.