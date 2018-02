A judici per compartir la foto de la filla dels seus veïns per internet

Un veí d'Hostalric s'enfronta a sis anys de presó per haver compartit fotos d'una menor per internet. Tal com relaten els escrits de la fiscalia i l'acusació particular, els fets es remunten al 2014, moment en què l'home hauria compartit la imatge en una pàgina d'articles de segona mà acompanyada del missatge «Es ven». A la instantània es podia veure la nena muntada sobre una bicicleta quan aquesta tenia sis anys.

Els escrits del ministeri fiscal recullen que aquesta situació «va ferir» els pares, que havien vist la mateixa fotografia compartida a través de Facebook. Malgrat que els progenitors li van comunicar a l'acusat que l'havia de retirar, aquest no ho va fer. A l'escrit de l'acusació particular també hi figura que l'home hauria compartit la foto «sense el consentiment dels pares de la menor».

Arran de la negativa del processat, els pares van posar una denúncia a la Policia Local d'Hostalric i van ser ells qui van obligar-lo a despenjar les fotografies de la nena de la xarxa.



Possible revelació de secrets

L'acusació particular el considera responsable d'un delicte de revelació de secrets i li demana sis anys de presó. Pel que fa al fiscal, aquest no hi veu cap delicte i la defensa en demana l'absolució. El judici s'havia de celebrar ahir al matí a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, però finalment es va suspendre i es farà a finals del mes de maig.