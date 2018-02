Un mort i tres ferits en l'accident múltiple de trànsit a l'Eix Transversal a Espinelves

Un veí de Ripoll de43 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest matí en un accident entre tres vehicles a l'Eix Transversal (C-25) a l'altura del coll del Revell, al municipi d'Espinelves. Dues persones més han resultat ferides.



L'accident, en el que s'han vist implicats un a furgoneta, un camió i el turisme on viatjava de passatger davanter la víctima mortal, ha obligat a tallar la via des del moment del accident, poc abans de 3/4 de vuit del matí. Mentre es duien a terme els treballs de rescat, el trànsit s'ha desviat per la GI-544 i la GI-543.





Accident a la C25 direcció Girona a l'alçada de Coll de Rabell pic.twitter.com/H8v8EO1xwe „ J.Pl9Nchart (@J_Planchart) 8 de febrer de 2018

Mentre que una altra persona, ha pogut ser atesa in situ i donada d'alta al lloc dels fets, on també han treballat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques.