Dos cotxes bolcats en un accident a l'A2 a Caldes amb neu a la calçada

La situació meteorològica està complicant el pas de vehicles per moltes de les carreteres de Girona.

Aquest matí pels volts de quarts d'onze hi ha hagut dos accidents de trànsit a l'A-2 on hi ha plaques de neu i gel.



El primer sinistre via s'ha produït a Caldes de Malavella a l'altura del quilòmetre 696 en sentit Barcelona. Aquí per causes que es desconeixen han bolcat dos vehicles. S'han produït dos ferits lleus.





L'accident de Caldes de Malavella - Anti-radars Garrotxa

En autovies i autopistes quan neva:

- Deixa lliure el carril de l'esquerra i circula per la dreta. Així poden actuar equips manteniment i emergències



- Deja libre el carril izquierdo y circula por el derecho. Así pueden actuar equipos mantenimiento y emergencias#ProteccioCivil „ EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 8 de febrer de 2018

I l'altre fet, ha tingut lloc aPerò els ocupants tampoc han resultat ferits.En ambdós sinistres, els serveis d'emergències - Mossos d'Esquadra , Bombers, SEM- hi han treballat amb diverses unitats.A causa de l'accident s'ha tallat la via en sentit sud i hi ha hagutEl Servei Català de Trànsit demana molta precaució alhora de circular per les carreteres de la província de Girona on hi pot haver neu o plaques de gel.