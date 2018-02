Lloret formalitza el nou contracte del transport urbà amb Barcelona Bus

Després de dos anys d'iniciar el procés per tenir un nou transport públic, l'Ajuntament de Lloret de Mar finalment ha pogut formalitzar el contracte amb l'empresa Barcelona Bus SL, que va guanyar el concurs públic i qui ara té quatre mesos per implementar el servei. La concessió la tenia, des de l'any 1965, l'empresa selvatana Transports Pujol i Pujol SL, que fa pocs dies va ser adquirida pel grup Moventia.

«Barcelona Bus té quatre mesos per adaptar els autobusos que posen ells i els que tenim nosaltres, instal·lar les noves parades o aplicar mesures tecnològiques», va explicar el regidor accidental de transport, Albert Robert (PDeCAT) qui va precisar que «si tot va bé» en nou servei podria estar actiu abans d'aquest termini. El regidor encarregat de l'àrea de transport és Antonio Lorente (PSC), qui es troba de baixa per motius de salut.

L'Ajuntament de Lloret va iniciar el procés per treure el contracte a concurs públic a principis del 2016 i a finals de juliol d'aquell any, el ple municipal va aprovar el plec de condicions i es va treure a licitació el servei per un import de 255.000 euros i una durada de quatre anys, prorrogable a dos més. El consistori ho va fer en compliment a la sentència dictada pel tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2014 que donava per extingida la concessió d'aquest servei a Transports Pujol.

Només un parell de setmanes més tard, però, l'alcalde va suspendre aquest concurs temporalment després que les empreses licitants manifestessin diferents dubtes jurídics i tècnics sobre el plec de condicions. Una suspensió que va quedar ratificada en el ple del mes de setembre, després que l'equip de govern demanés més temps per resoldre els aspectes que poguessin resultar ambigus. Finalment, en el ple del 3 de novembre es va aprovar la modificació dels plecs de condicions i es va aixecar aquesta suspensió per decret d'alcaldia.



Recursos judicials

El febrer del 2017, l'empresa Barcelona Bus SL, del grup Sagalés, va guanyar el concurs públic per obtenir la gestió del transport urbà de Lloret. Tot i això a finals d'abril, l'altra empresa que concursava, Sarfa, va interposar un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic assegurant no estar d'acord amb alguns punts del plec de condicions. En el recurs, Sarfa demanava declarar nul de ple dret l'acord d'adjudicació del contracte o que, subsidiàriament, es retrotraguessin les actuacions al moment posterior al de l'acord d'adjudicació del guanyador i se li entregués íntegrament l'oferta presentada per Barcelona Bus. El Tribunal va acceptar aquest punt –no va admetre que l'adjudicació era nul·la– i va ordenar que l'Ajuntament ensenyés a Sarfa SL la documentació del seu rival en el concurs.

El desembre de l'any passat, Sarfa va presentar un altre recurs i de nou, va quedar aturada la tramitació de l'expedient de contractació del servei. Finalment però, el recurs va quedar desestimat i l'Ajuntament va poder formalitzar, el passat 29 de gener, el contracte amb Barcelona Bus Sl.

El final d'un llarg i polèmic procés que coincideix amb l'anunci de la compra de Transports Pujol i Pujol per part del grup Moventia, un dels operadors de transport urbà i interurbà més grans del país. Una de les empreses que opera amb Moventia és Sarfa.