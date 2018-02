Blanes aprova les primeres obres per tirar endavant la rotonda de Ca la Guidó

La via on anirà la rotonda.

La via on anirà la rotonda. aj. de Blanes

L'Ajuntament de Blanes va fer ahir un nou pas en la construcció de la reclamada rotonda de Ca la Guidó, després d'aprovar per Junta de Govern Local el projecte de millora i ampliació de la xarxa pluvial, una obra necessària per poder fer el giratori. Segons va informar ahir el consistori, tot i que l'aprovació inicial es va fer a l'octubre, no va ser fins al dilluns passat quan es va obtenir l'autorització de Carreteres de la Generalitat.

Valorat en 212.635 euros, el projecte es va redactar en coordinació amb Aigües de Blanes i es finançarà amb càrrec a la quota d'inversions de la xarxa de clavegueram. Està previst que aquests treballs puguin començar en un termini comprès entre tres setmanes i un mes com a màxim i que s'allarguin prop de tres mesos.

Segons l'Ajuntament, aquesta remodelació s'ha de fer abans de la rotonda per «evitar duplicar despeses de pavimentació i per utilitzar el finançament disponible amb la màxima eficàcia». Es tracta de la fase prèvia necessària per poder executar posteriorment la remodelació de la carretera de Blanes a Tordera –que passarà a ser una via urbana– en el tram que passa per Ca la Guidó - Mas Carolet, on s'hi construirà la futura rotonda. Una infraestructura llargament reivindicada pels veïns de la zona, perquè permetria pacificar i millorar el trànsit i la seguretat d'aquest barri.

La futura rotonda es construirà en l'accés principal que hi ha al barri de Ca la Guidó, i substituirà una illeta triangular que hi ha actualment en aquest mateix indret, a la cruïlla amb la carretera de Blanes a Tordera, la GI-600.