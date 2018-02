L'eco dels trets permet confirmar on van matar la parella de joves a Susqueda

Aviat farà mig any que els dos joves del Maresme van ser assassinats a Susqueda. La investigació policial no s'atura i els Mossos d'Esquadra han pogut focalitzar el punt on el 24 d'agost van matar a trets la parella, gràcies a la ressonància dels trets. El punt exacte de l'assassinat, segons els indica aquesta anàlisi, és la Font del Borni, un paratge que es troba a tocar d'un barranc del pantà i una zona de molt difícil accés.

Com que no s'havien trobat baines de les bales ni tampoc hi havia cap tipus de testimoni dels fets, per poder-ho provar, han estat fonamentals els testimonis dels veïns que viuen a la zona. Com explica el rotatiu digital El Español, els trets que es van sentir aquell 24 d'agost, tots procedien d'una mateixa direcció i això va provocar que la policia se centrés en aquest aspecte.

Per poder saber d'on venien van fer una anàlisi que va consistir a situar-se en els mateixos punts dels testimonis aquella nit d'agost. I gràcies a això van arribar a un punt, la Font del Borni. Un cop allà, els agents d'investigació van disparar amb les seves armes i van poder confirmar el que sospitaven, que és el punt on van matar en Marc Hernández i la Paula Mas.

De moment, tenen limitat el punt exacte i ara falta saber qui hi ha al darrere i sobretot trobar l'arma amb la qual van matar la parella de joves del Maresme. Des d'un primer moment s'ha sospitat que podria ser al fons del pantà però quan es van localitzar tant els cadàvers com el vehicle, no se'n va trobar cap rastre.

Això sí, els forenses van poder determinar en fer-los l'autòpsia que presentaven ferides de bala. I que s'apunta que l'arma seria una que conté bales del tipus Parabellum de 9 mil·límetres.

Els Mossos segueixen investigant i dia sí, dia no van a Susqueda per intentar trobar més proves. Han fondejat de nou l'embassament i estan buscant més pistes. Però de moment, no hi ha pistes de qui pot estar al darrere d'un crim que va commocionar la província de Girona.