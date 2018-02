Plega el regidor d'ICV-EUiA de Blanes Víctor Catalan per la situació actual de l'Ajuntament

El regidor d'ICV- EUiA de Blanes Víctor Catalan ha decidit deixar el càrrec a l'Ajuntament. Així ho va confirmar ahir a Diari de Girona, on va explicar que són diversos els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió. «Actualment, la situació entre els grups municipals és molt tensa i això fa molt difícil poder treballar i arribar a consensos» va relatar Catalan. L'equip de govern de Blanes està format per quatre regidors del PSC, després que es trenqués el pacte amb el PDeCAT i ERC, plegués l'exalcalde Miquel Lupiáñez i la resta de formacions no arribessin a un acord per formar govern i desbancar els socialistes.

D'altra banda, l'encara edil ecosocialista va subratllar que fa set anys que està a l'Ajuntament com a regidor del seu grup municipal i que actualment està «molt cansat». «Vaig entrar al consistori quan tenia 20 anys i m'ha tocat fer política en el context econòmicament més dur», va ressaltar l'edil ecosocialista. Víctor Catalan va entrar a l'Ajuntament l'11 de juny de l'any 2011 quan era estudiant universitari. Actualment té 27 anys i és arquitecte.

«Ha estat una decisió molt dura perquè em vaig comprometre a ser regidor vuit anys, però necessito descansar i dedicar-me a la meva professió» va concretar Catalan, qui ja ha comunicat la seva decisió a l'alcalde, Mario Ros, a la resta de formacions municipals i als seus companys d'ICV-EUiA. «Deixo l'acta de regidor però no la militància ni la meva implicació en la política», va avançar Catalan.

El grup municipal d'ICV-EUiA té quatre regidors a l'Ajuntament blanenc. El lloc de Víctor Catalan el podria ocupar el següent de la llista: Miky Corregidor.