La policia d'Hostalric enxampa un lladre mentre robava en una parafarmàcia

La policia d'Hostalric va enxampar in fraganti un lladre dins una parafarmàcia situada al centre de la localitat selvatana. Segons va informar aquest cos policial, els fets es van produir el passat 26 de gener al voltant d'un quart de cinc de la matinada i després de rebre la trucada d'un veí en la qual s'informava de la presència d'una persona sospitosa davant de l'establiment, situat a l'avinguda Coronel Estrada.

Quan la patrulla va arribar al lloc, va observar que a la porta secundària per accedir al local hi faltava el pany i estava oberta. Per aquest motiu van entrar a la parafarmàcia on hi van trobar un home amb les mans a la massa. L'establiment estava tot regirat i la caixa enregistradora oberta. Per tot plegat, la policia local d'Hostalric va procedir a detenir l'home, de 28 anys i veí de Riudarenes. El propietari del negoci va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.



Actuació el 6 de febrer

Aquesta però, no va ser l'única detenció destacada feta pel cos policial hostalriquenc aquestes darreres setmanes. El passat 6 de febrer, també van detenir un home que va intentar robar un cotxe d'un taller mecànic. Els fets es van produir a tres quarts de cinc de la tarda a un taller mecànic ubicat també a l'avinguda Coronel Estrada.

Segons aquest cos, el lladre va aprofitar que el propietari del cotxe l'acabava de deixar davant el taller on l'havia portat a reparar, per enfilar-s'hi i emportar-se'l. En adonar-se dels fets, l'amo del taller va perseguir el vehicle, el va aturar i va retenir el lladre fins que va arribar la patrulla policial i va procedir a efectuar la detenció. Es tractava d'un home de 40 anys i veí de Lloret de Mar.



Intent de robar ferro

Finalment, fa uns dies, aquest cos policial amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva, va aconseguir frustrar un robatori de ferro a la deixalleria. Segons va explicar la policia, van rebre l'avís que tres persones estaven carregant material en un vehicle. Feia poca estona que l'equipament havia tancat les portes

En aquell cas, tot i que es va fer la identificació dels implicats en l'intent de robatori, no es va procedir a fer cap detenció.