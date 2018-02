L'institut Montsoriu d'Arbúcies fa 50 anys

El 4 d'octubre de l'any 1967 es va inaugurar a Arbúcies un dels centres eductius de referència de la comarca selvatana: l'institut Montsoriu. D'això ja en fa 50 anys, i amb motiu d'aquest aniversari, l'equip directiu està organitzant una sèrie d'actes per celebrar l'efemèride i recordar la història del centre a través de records, anècdotes i fotografies. «La idea és fer un llibre i una exposició i que coincideixin amb la inauguració de la reforma i ampliació de l'institut, que ja està acabada», avança el director del centre des de l'any 2011, Jordi Turon.

Propostes que ja estan en marxa, tot i que no tenen una data assignada de presentació. «L'equip directiu que hi ha ara és nou de fa tres anys i per això ho estem preparant tot amb exprofessors que van ensenyar a Arbúcies durant més de 30 anys», explica el director d'aquest institut que actualment compta amb 459 alumnes entre ESO, Batxillerat i cicles formatius.

Segons Turon, el llibre ja comença a prendre forma i donarà continuïtat al que ja es va publicar amb motiu de desè aniversari del centre. «Paral·lelament, anirem preparant l'exposició, que volem que mostri la voluntat local que hi ha hagut al llarg dels anys per tenir un institut amb les millors condicions i l'activitat que s'hi anat desenvolupant durant aquests 50 anys», ressalta el portaveu de l'IES Montsoriu. I és que, tal com recorda Turon, des d'Arbúcies es va «lluitar molt» per aconseguir un edifici propi, poder impartir cicles formatius o un gimnàs nou, entre altres millores. Per això, des del centre i amb l'ajuda dels ajuntaments de Sant Hilari Sacalm, Hostalric, Riells i Viabrea o Breda, han fet una crida als exalumnes d'aquestes localitats –que durant anys no van tenir institut propi– perquè els facin arribar fotografies. «Sobretot necessitem imatges de l'any 1967 fins al 1975, perquè en tenim molt poques», diu Turon.



Història i exalumnes

Quan el 1967 el centre es va posar en marxa, ho va fer com a «Colegio Libre Adoptado Montsoliu (CLA)» i Arbúcies es va convertir així en una de les primeres poblacions que no eren capital de comarca a tenir un centre d'ensenyament secundari. El primer curs de 1r i 2n de batxillerat elemental es va impartir als baixos de la rectoria i els tres anys següents a unes aules que va llogar l'Ajuntament a can Lluís. A l'inici del curs 1971-72, les classes ja es van començar a fer al nou edifici construït al passeig Dr. Carulla. Fins al 1972 va estar adscrit a l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona, i a partir d'aquell any va passar a dependre del de Blanes.

El centre va funcionar com a CLA fins al curs 1974-75 i després va passar a denominar-se Col·legi Homologat Montsoriu. A finals de la dècada del 70, als baixos del Montsoriu s'hi van començar a impartir cursos de Formació Professional (FP) i el 1980, a més, es va convertir en un institut de BUP. A mitjans dels 90, el Montsoriu va passar a ser un Institut d'Educació Secundària. A més, justament aquest curs i coincidint amb el mig segle d'història, l'institut ha estrenat l'edifici remodelat i ampliat. «És una doble celebració que es fa quan l'institut està en unes condicions exemplars», ressalta el regidor d'Educació d'Arbúcies, Jaume Salmeron, qui avança que la inauguració dels treballs es podrien fer en forma de jornada de portes obertes. En aquest sentit, Turon ressalta que també es podria fer una trobada d'exalumnes.

I és que durant cinc dècades són molts els estudiants que han passat per aquest institut, alguns dels quals avui són experts o artistes de renom, com els actors Quim Masferrer i Rafael Faixedas, l'enginyera aeronàutica Neus Busquets, la biotecnòloga Olívia Tort o l'assistent de recerca a la Universitat de Sussex Eduard Campillo, entre molts altres. Exalumnes que mostren arreu del món allò que van aprendre a l'institut Montsoriu.