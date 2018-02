Mor l'exalcalde de Blanes Josep Marigó

Josep Marigó i Costa, alcalde de Blanes en dues etapes, ha mort en les últimes hores després d'una llarga malaltia. Marigó va néixer al barri de Poblenou de Pineda de Mar l'any 1959 i és tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil. Va ser professor de secundària del Departament d'Educació, amb l'especialitat de mecànica i de tecnologia i va fer classes a l'Institut Lluís Companys de Tordera.



Des de jove, va estar implicat en entitats i organitzacions socials i culturals. A Blanes la seva implicació en entitats va començar l'any 1984. Entre d'altres va formar part de Rialles, de l'AMPA de l'Escola Quatre Vents i de l'associació de veïns del Control Horta de la Perlament.



L'any 1998 es va afiliar al PSC i el 1999 va entrar en política municipal, primer com a regidor de l'Ajuntament de Blanes i com alcalde, en dues etapes (2003-2007) i (2011-2015). També va ser diputat provincial i president de Dipsalut, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.



Des del PSC han lamentat la pèrdua en un tuit





Consternats per la mort del company Josep Marigó. Se'n va un bon home, una persona íntegra i amable. Blanes el recordarà com un bon alcalde al servei dels seus conciutadans. Descansi en pau pic.twitter.com/C2h06qwM5L — PSC ComGironines (@PSCComGironines) 13 de febrer de 2018

En el Partit dels Socialistes,, president del Consell de Federació del PSC a comarques gironines i membre del Consell Nacional del PSC.L´ Ajuntament de Blanes ha anunciat en un comunicat que téque des que va deixar l´alcaldia fa tres anys havia retornat a la seva feina com a professor a un institut de Tordera.Fins al moment, segons el consistori,L´actual alcalde de Blanes,durant els dos mandats, així com la implicació que sempre va mostrar envers la seva vila d´adopció, tant a nivell social com polític i personal.