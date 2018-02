El músic Miky López Corregidor serà el nou regidor d'ICV-EUiA a Blanes

El músic i enginyer de so Miky López Corregidor serà el nou regidor del grup municipal d'ICV-EUiA de Blanes. Així ho va confirmar ahir la formació després que l'edil Víctor Catalan i tal com va avançar Diari de Girona, anunciés divendres passat que deixava el seu càrrec a l'Ajuntament. Segons va explicar Catalan, van ser diversos els motius que el van portar a prendre aquesta decisió. «Actualment, la situació entre els grups municipals és molt tensa i això fa molt difícil poder treballar i arribar a consensos», va relatar Catalan.

D'altra banda, l'encara edil ecosocialista va recordar que va entrar al consistori fa set anys, concretament, l'11 de juny del 2011. «Vaig entrar al consistori quan tenia 20 anys i m'ha tocat fer política en el context econòmicament més dur», va ressaltar l'edil ecosocialista. Actualment, Catalan té 27 anys i és arquitecte.«Ha estat una decisió molt dura perquè em vaig comprometre a ser regidor vuit anys, però necessito descansar i dedicar-me a la meva professió», va concretar.

Respecte a Miky López Corregidor, ocupava el número 5 de la llista de la candidatura de 2015, motiu pel qual ara ocuparà el lloc de Catalan. Nascut a Blanes el 1974, és músic i enginyer de so de professió. Segons ICV-EUiA està molt vinculat als moviments juvenils i musicals de la vila de Blanes i té experiència al món sindical. En l'actualitat forma part de la direcció federal d'Izquierda Unida i és membre de la Coordinadora Federal. Corregidor es va incorporar a l'equip de campanya d'Alberto Garzón per a les eleccions generals de 2015, i ha format part des de llavors de l'equip de comunicació política d'IU (conegut com «La Cueva») com a responsable de Xarxes Socials.

Miky López Corregidor representarà el grup d'ICV-EUiA al consistori, juntament amb Joan Salmeron, Dolors Rubio i Marian Anguita.