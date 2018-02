Jutgen l'acusat d'abusar de les seves fillastres i una cosina

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir un home acusat d'abusar sexualment de les seves tres fillastres i de la cosina d'aquestes a la localitat de Blanes. Durant la primera sessió de la vista l'acusat va negar els fets i va assegurar que sempre hi havia hagut «molt bona relació amb les nenes», fins que va néixer la seva altra filla, de la qual «tenien enveja». Segons la versió del processat, aquest va ser el motiu pel qual li van posar una denúncia.

Pel que fa als testimonis, ahir va declarar la mare de la cosina, que va ser la que va denunciar els tocaments en primer lloc i a partir de la qual es van destapar la resta d'abusos continuats, que s'haurien produït entre el 2000 i el 2004 a les tres fillastres de l'home, que aleshores eren menors d'edat.

Els advocats de les acusacions particulars, representant les famílies de les víctimes, asseguren que l'acusat les «magrejava» i els «llepava les parts íntimes» i per aquest motiu li demanen una pena de presó de 23 anys i 9 mesos, per un costat, i una de 3 anys i 9 mesos, per un altre. Pel que fa al ministeri fiscal, aquest no acusa perquè considera que els abusos no han quedat acreditats. El judici continuarà avui.