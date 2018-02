L'Ajuntament d'Arbúcies congela les ordenances fiscals per al 2018

L'Ajuntament d'Arbúcies va aprovar en el ple municipal celebrat ahir al vespre i per unanimitat la congelació de les ordenances fiscals per a aquest 2018.

Segons va informar ahir el consistori, enguany mantindrà les mateixes quotes d'impostos que el 2017 en escombraries, en l'impost de circulació, l'IBI o el Jardinet, entre altres.

Segons va explicar el regidor d'Hisenda, Antoni Ronda, la voluntat és la de no incrementar els preus i les taxes públics per «no perjudicar econòmicament els arbuciencs i arbucienques ja que, tot i la lleugera recuperació econòmica que s'ha produït en els darrers anys, encara hi ha moltes famílies que pateixen situació de vulnerabilitat».

En aquest sentit, l'equip de govern (Entesa per Arbúcies) va recordar ahir, a través d'un comunicat, que al llarg de tota aquesta legislatura s'ha «demostrat una especial sensibilitat» amb les problemàtiques socials i econòmiques de la gent del municipi mitjançant la promoció de petites i mitjanes cooperatives d'àmbit local, la formació d'aturats per atenció domiciliària a la gent gran i impulsant un curs de formació educativa i professional integradora per a joves en edat escolar però que per diferents circumstàncies estan fora del sistema educatiu.

En aquest sentit, l'Ajuntament també va recordar que s'ha creat el programa d'ajudes socials amb treball comunitari i eines per facilitar el pagament fraccionat dels impostos municipals al llarg de tot l'any entre moltes altres iniciatives. En aquest sentit, el regidor d'Atenció i Serveis a les persones, Jaume Salmeron, va precisar a les xarxes socials que el 2017 es va tancar amb 939 hores de servei a domicili i havent atès una cinquantena de famílies arbucienques.