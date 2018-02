Mor als 58 anys l'exalcalde de Blanes Josep Marigó i Costa

L'exalcalde de Blanes Josep Marigó i Costa va morir la matinada de dimarts als 58 anys després d'una llarga malaltia. Marigó es va convertir en batlle del municipi per primer cop durant el mandat del 2003 al 2007 i va tornar a ocupar el càrrec entre el 2011 i el 2015, any en el qual va abandonar la política i va passar el relleu al també exalcalde Miquel Lupiáñez. També va ser diputat provincial de la Diputació de Girona i el primer president de Dipsalut. Josep Marigó deixa esposa i dos fills.

Nascut al barri de Poblenou de Pineda de Mar l'11 de març de l'any 1959, Josep Marigó i Costa era tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil. Va ser professor de secundària del Departament d'Educació i va fer classes a l'institut Lluís Companys de Tordera. Des de jove, va estar implicat en entitats i organitzacions socials i culturals del seu barri natal i també de Blanes, on es va traslladar l'any 1984 per casar-se amb Dora Sarrión López. Entre altres, va formar part de Rialles, de l'AMPA de l'Escola Quatre Vents i de l'associació de veïns del Control Horta de la Perla.

En relació a la seva carrera política, Marigó es va afiliar al PSC el 1998 i l'any següent, amb 40 anys d'edat, ja va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Blanes. El 14 de juny de 2003 va ser investit alcalde per primera vegada, un càrrec que va exercir fins al 2007 i que va recuperar l'any 2011 fins al 2015, quan va passar el relleu al també exalcalde socialista Miquel Lupiáñez. Pel que fa al PSC, va ser el primer secretari de l'Agrupació Local de Blanes, president de Federació del PSC a comarques gironines i membre del Consell Nacional del PSC.

A nivell provincial, Marigó va ser diputat de la Diputació de Girona en els períodes 2002-2003 i 2007-2015, i també va posar en marxa i va ser el primer president de Dipsalut, entre 2007 i 2011. En aquest organisme, va impulsar projectes innovadors com «Girona, territori cardioprotegit» comptant amb el suport dels prestigiosos cardiòlegs, els germans Brugada.

En els últims anys va haver de fer front a diversos processos judicials, un dels quals com a investigat per la gestió d'Aigües de Blanes.



Reaccions de condol

La notícia de la mort de Marigó va ser lamentada ahir per diferents persones del seu entorn polític i personal. «Era una persona molt vinculada a Blanes, que tenia un somriure permanent encara que fossin moments durs i d'un caràcter molt perseverant», va recordar ahir l'exalcalde Miquel Lupiáñez, que va ser regidor d'Urbanisme en l'últim mandat de Marigó. «Vam treballar junts pel socialisme a Blanes més de 20 anys», va afegir. També el regidor d'ICV-EUiA Joan Salmeron, qui va governar amb Marigó durant el mandat de 2003, va assegurar ahir que per a ell era «un amic, per sobre de tot». «És una gran pèrdua. Era una persona molt dinàmica, amb les idees clares i amb una gran voluntat de servir a la comunitat», va destacar.

També l'exalcalde convergent i rival polític de Marigó durant anys Ramon Ramos el va recordar amb afecte. «Era una persona jove amb moltes coses per fer i que va dedicar bona part de la seva vida a Blanes. És una pèrdua brutal i un dia molt i molt trist», va dir Ramos.

Per la seva part, l'actual alcalde blanenc, Mario Ros, va destacar la tasca desenvolupada i la important empremta deixada per Josep Marigó al front del consistori durant els dos mandats.

Des de les xarxes socials, van ser moltes les persones i institucions que van recordar la figura de qui va ser batlle de Blanes durant vuit anys. Des del PSC van lamentar la seva mort a través d'una piulada a Twitter on van assegurar que «Blanes el recordarà com un bon alcalde al servei dels seus conciutadans». Un mitjà que també van utilitzar per expressar el seu condol els diversos partits municipals, el Consell Comarcal de la Selva, la Fundació Aspronis, la Diputació de Girona o exalumnes de l'institut Lluís Companys de Tordera, entre molts altres.

Per la seva part, l'Ajuntament va avançar ahir que està previst fer un reconeixement públic a la figura de l'exalcalde.