Últim adéu a l'exalcalde de Blanes Josep Marigó

La ciutat de Blanes ha dedicat avui dijous el seu darrer adéu de manera multitudinària a qui va ser el seu alcalde durant dos mandats -del 2003 al 2007 i del 2011 al 2015-, Josep Marigó i Costa, que va morir la matinada d'aquest passat dimarts.

Una emotiva cerimònia funerària celebrada a les deu del matí ha omplert a vessar l'Església Santa Maria, fins al punt que gran part dels assistents han hagut de seguir el funeral des de l'exterior.

Alcaldes i regidors tant de Blanes com de diverses localitats gironines i barcelonines; representants d'institucions i entitats; personal de l'Ajuntament de Blanes; companys de feina; alumnes de l'Institut Lluís Companys de Tordera on donava classes després de retirar-se com alcalde;.... Tothom s'hi ha aplegat per acomiadar-se.

L'altar on s'ha dipositat el fèretre també estava ple de centres de flors i corones per expressar el dolor per aquesta sentida pèrdua. Entre elles, destacava la que ha fet arribar l'Ajuntament de Blanes en nom de tota la corporació, així com la que signaven tots els exalcaldes de Blanes: "A Josep Marigó i Costa, alcalde de Blanes, dels teus companys en el càrrec: Maria Dolors Oms, Fèlix Bota, Ramon Ramos, Josep Trias i Miquel Lupiáñez".

Un dels instants més emotius de la cerimònia ha estat quan dues amigues de la família s'han adreçat des del púlpit per recordar el perfil tan humà com professional de Josep Marigó. Un altre dels moments més intensos ha estat quan el cotxe funerari ha marxat de la Plaça de l'Església: els assistents que encara omplien el recinte li han dedicat un llarg i sentit aplaudiment.



Banderes a mig pal

Fins demà divendres, les banderes de la façana principal de l'Ajuntament de Blanes onegen a mig pal en senyal de dol per la pèrdua de qui va ser el seu màxim representant durant dos mandats. Paral·lelament l'actual batlle, Mario Ros i Vidal, va signar ahir dimecres un decret d'alcaldia per facilitar a tot el personal del consistori que volgués assistir al funeral pogués fer-ho, una autorització emesa de manera excepcional.

Al llarg d'aquests darrers dies nombroses autoritats, institucions, entitats, polítics i amics s'han posat en contacte a través de diversos mitjans amb el Gabinet d'Alcaldia del consistori blanenc per contrastar la trista notícia, així com per informar-se sobre les cerimònies exequials organitzades per la família. D'altra banda, l'Ajuntament de Blanes té previst properament fer un reconeixement públic a la figura de l'exalcalde.