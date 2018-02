Blanes celebrarà el Concurs de Focs d'Artifici del 23 al 27 de juliol

El 48è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava se celebrarà del dilluns, 23 de juliol al divendres, 27 del mateix mes. Així ho va avançar ahir l'ajuntament de Blanes remarcant que l'elecció d'aquestes dates no és casual. Segons el consistori, es va tenir en compte que el concurs havia de coincidir amb Santa Anna, dia central de la Festa Major i evitar incloure el 28 de juliol, quan es fa l'Aplec de l'Amor a Cala Bona.

Aquest serà el tercer any consecutiu que la localitat selvatana oferirà cinc dies seguits de focs d'artifici, després que l'any 2012 es reduïssin a només quatre a causa de la crisi econòmica. Com en els darrers anys, els Focs d'Artifici es llençaran a partir de dos quarts d'onze de la nit de l'entorn de la platja de Sa Palomera.

Està previst que el pròxim mes de març s'obri el termini perquè les pirotècniques presentin les seves propostes per participar en el certamen blanenc. Les pliques es podran aportar fins a mitjans del mes d'abril, moment en el qual la Comissió de Focs farà la tria de les empreses participants a partir de tres criteris d'elecció: les característiques de l'espectacle dissenyat que es proposa llençar; les novetats tècniques i els premis que ha obtingut l'empresa aspirant durant els cinc anys anteriors.

Cada una de les empreses seleccionades rebrà 19.000 euros per l'espectacle. A més, hi haurà un primer premi de 6.000 euros en metàl·lic i un altre de 2.000 pel segon classificat. El guanyador, a més, tornarà al concurs de Blanes l'any següent i organitzarà el castell de focs de les festes de Sant Narcís de Girona d'on rebrà 15.125 euros i el de Lloret de Mar el 2019, d'on obtindrà 15.000 euros més, tal com s'estableix als convenis signats pels tres ajuntaments gironins.



Projecció internacional

D'altra banda, l'Ajuntament de Blanes també va avançar el certamen pirotècnic passarà a formar part «aviat» del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Amb aquesta inclusió, el consistori blanenc vol aconseguir «una difusió supranacional dels esdeveniments festius de Catalunya». Formen part d'aquest catàleg la sardana, la jota i els trabucaires, entre altres.

En aquest sentit, el consistori blanenc segueix treballant amb el de Tarragona per crear el Premi Internacional de Focs d'Artifici de Catalunya, una iniciativa que va néixer a mitjans del 2017 amb l'objectiu de «donar més projecció a aquesta manifestació cultural del país». Actualment però, aquest