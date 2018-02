Vídeo: Així es fa el Ranxo de Vidreres

La plaça de l'Oliva de Vidreres és cada dimarts de carnaval un dels punts de la demarcació de Girona que concentra més mirades. El motiu no és altre que el tradicional Ranxo. Aquest any, en van cuinar 2.750 litres en 28 peroles. En aquest vídeo podeu veure com es fa el Ranxo de Vidreres.



I aquesta és la galeria de fotos de Marc Martí del Ranxo d'aquest any