Troben una plantació de marihuana en un taller de Sta. Coloma durant una inspecció

Els Mossos d'Esquadra han descobert una plantació de marihuana en un taller mecànic de Santa Coloma durant una inspecció.

Els agents han detingut el llogater de la nau on no hi havia activitat.

L'arrestat és un home de 57 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Premià de Mar (Maresme). Ha quedat acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten a dimaecres, quan agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de Girona feien inspeccions en tallers mecànics per tal de controlar la gestió de residus.

Quan van anar al carrer Ripoll de Santa Coloma de Farners per comprovar un taller, el van trobar tancat. Van trucar a la porta i els va obrir un home que els va manifestar que feia una setmana que tenia llogada aquesta nau i que no hi tenia cap tipus d'activitat mecànica.

Els agents li van sol·licitar que els mostrés les instal·lacions per tal de comprovar que no s'exercia aquesta activitat laboral i per tal de constatar que no es generaven cap tipus de residus.

Un nou habitacle per la droga

Durant la inspecció els agents van localitzar una cortina que tapava part de la nau i que amagava un habitacle fabricat de plaques de guix de nova construcció, amb un sistema de ventilació en funcionament.

A l'interior hi havia unes 260 plantes de marihuana amb tot l'equipament de llums i ventiladors pel seu funcionament.

Els agents van detenir el llogater de l'immoble per un delicte contra la salut pública.