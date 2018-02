Tallen la llum a un bloc de pisos ocupat il·legalment a Lloret

La companyia elèctrica Endesa va tallar ahir la llum als 26 pisos d'un bloc ocupat il·legalment a Lloret de Mar. Segons va avançar ahir Nova Ràdio Lloret, es tracta de l'immoble situat al número 1 de l'avinguda Vila de Blanes -al centre de la localitat- on a més, els comptadors de llum estaven punxats. Segons va explicar la companyia, a part del delicte de frau elèctric, aquesta situació generava un risc per a la salut i la seguretat.

El tall de la llum es va fer al matí, quan tècnics de la companyia elèctrica amb el suport de diversos agents dels Mossos d'Esquadra es van personar a l'edifici i van efectuar el tall. Una mesura que no va afectar els sis locals comercials situats als baixos de l'edifici, que sí que tenen regularitzada la situació amb Endesa.

Per la seva part, i segons va informar la ràdio del municipi, les persones que ocupen aquests habitatges es van queixar de la mesura, i van assegurar que no podran utilitzar els serveis bàsics com la cuina, la calefacció o l'aigua calenta. A més, van remarcar que moltes famílies tenen fills petits i que no han aconseguit obtenir lloguers socials per aquests mateixos pisos.

També van assegurar haver parlat amb l'Ajuntament, amb el banc i amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, però que no troben cap sortida a la seva situació, ja que haurien de pagar els deutes acumulats en aquest bloc de pisos que és propietat d'una empresa. A més, van subratllar que molts dels veïns tenen feines temporals a l'estiu, i que en alguns casos ja no reben les ajudes que tenien.