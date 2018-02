Blanes i Lloret de Mar, unides pel bus exprés

La línia de bus exprés que unirà Blanes i Lloret de Mar serà una realitat aquest 2018. Així ho va assegurar Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. L'alta freqüència de vehicles que fan aquest recorregut, sobretot a l'estiu, ha portat el govern a crear una nova línia d'autobusos que uneixi les dues localitats.

La xarxa de bus exprés destaca per ser una flota d'autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència, l'ús de vehicles moderns i accessibles, velocitat comercial alta i informació en temps real. Actualment, hi ha una quarantena de línies de bus exprés implementades a tot Catalunya. Concretament, a Girona hi ha en marxa cinc línies.

La primera que es va posar en funcionament a la demarcació va ser la línia que connecta Olot i Besalú amb la ciutat de Girona, que es va posar en marxa l'estiu del 2014. El 2016 la xarxa es va incrementar amb dues noves línies. El juliol d'aquell any es va posar en marxa el bus exprés que connecta Torroella de Montgrí i l'Estartit amb Girona; i el setembre es va reforçar la línia que connecta Girona amb Platja d'Aro, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Palamós i Palafrugell.

Finalment, l'any passat es va posar en marxa la línia que uneix Girona amb Vidreres i Lloret de Mar, i la línia que connecta Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm i Arbúcies amb la ciutat de Girona.

Ara, amb la posada en marxa del bus exprés entre Lloret de Mar i Blanes, es complementarà la xarxa d'autobusos d'altes prestacions a les comarques gironines.

La xarxa Exprés.cat es va implantar a Catalunya amb l'objectiu d'absorvir el 40% de la demanda de transport públic, amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers per expedició. «Actualment, estem per sobre d'aquestes xifres. La implementació de la xarxa ha estat un èxit i cada any tenim xifres rècord», apunta Padrosa

Segons el departament, el desplegament d'aquesta xarxa comporta millores en la flota de vehicles, garantint la qualitat, comoditat i l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, així com més serveis per als usuaris a l'interior del vehicle, com són la connexió wifi i informació en temps real, tant a l'interior del vehicle com als pals de parada d'autobusos.

La xarxa de bus ràpid de la Generalitat queda integrada sota una mateixa imatge corporativa, exprés.cat, que aporta visibilitat al servei i facilita als usuaris la seva ràpida identificació.