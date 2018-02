Santa Coloma genera el 60% de l'energia consumida a l'ajuntament amb Solgironès

L'empresa Solgironès, amb una clara dedicació a obrir el món de les energies renovables a tots els àmbits, ha entrat avui al món municipal de la mà de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Amb un equip professional amb més de 20 anys en el sector s'ha creat un projecte que ha començat amb la instal·lació de 39 plaques a l'edifici de l'ajuntament que es preveu que generaran anualment 14.000 kWh, xifra que actualment representa el 60% del consum total de l'edifici consistorial.

Aquesta actuació forma part del compromís adquirit per l'ajuntament per substituir progressivament les energies basades en combustibles fòssils per energies renovables.

«El passat mes de gener la generació elèctrica de les plaques de l'edifici de l'ajuntament va ser d'un 60% de l'energia total consumida, fins a arribar el dia 29 de gener a produir el 66%. Aquest percentatge s'espera que fins i tot s'incrementi a mesura que s'allargui la llum solar diària», expliquen des de la web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, on es publiquen totes les dades mensuals d'energia produïda.



Solgironès, pioners en

l'autoconsum a Catalunya

El 8 de novembre de 2012 fou inaugurada a Bopla (les Franqueses del Vallès) la primera instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a Catalunya de la mà de Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta instal·lació va suposar un gran avenç, ja que amb un bon estudi de producció d'acord amb les seves necessitats de consum elèctric s'obté un important estalvi que repercuteix directament en les despeses energètiques. Tenir una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum suposa treballar amb un sistema d'estalvi constant i segur, que repercuteix directament en l'estalvi de la factura elèctrica mensual, i amb una amortització d'uns 6 anys.

Amb l'autoconsum tota l'energia generada anirà restada directament i instantàniament de la factura elèctrica, amb una garantia de producció de 25 anys i una vida útil de la instal·lació d'entre 35 i 40 anys.

També cal incidir en l'estalvi en emissions de CO2 i barrils de petroli que cadascuna de les instal-lacions implica en el medi ambient, ja que una instal·lació d'autoconsum de 100 kW implica deixar de produir 55 tones de CO2 i 108 barrils de petroli (17.170,63 litres de petroli), segons dades contrastades d'acord amb el cost de la fabricació de cada kW sobre el medi ambient.



Compromesos amb la societat

La feina ben feta dona bons resultats, gràcies a això el Grup Solgironès col·labora amb diferents entitats esportives d'arreu. Des de principis d'any, la companyia ha fet aportacions al Solgironès Club Bàsquet La Bisbal, al Torneig de Tennis internacional La Bisbal, a la Temporada Ciclisme 2018 i al Club Billar Vic, entre altres.

Grup Solgironès, a més de col·laborar amb Oncolliga Girona, dona suport amb significatives aportacions econòmiques als projectes que Càritas endega al territori per donar cobertura al terme de la Bisbal d'Empordà i a una vintena de municipis propers. Aquestes aportacions es destinaran a reforçar els serveis dedicats a la infància (ajudes per a la medicació, material i menjador escolar i transport), a la gent gran (acompanyament, escolta, conversa i afecte a persones grans en situació de solitud no volguda) i a reformar l'equipament de dutxes per a persones sense llar.