Dos ferits greus en un accident entre dos camions que talla l'N-II a Sils

Dues persones han resultat ferides de gravetat en un accident de trànsit greu entre camions que ha tallat la Nacional II a Maçanet de la Selva des de dos quarts d'una del migdia fins a les 18 hores.



Els dos vehicles han xocat frontalment, i un d'ells s'ha incendiat. En concret, la cabina d'un camió cisterna.



Els serveis d'emergències han traslladat els dos ferits a l'Hospital Josep Trueta, un d'ells en ambulància i l'altre en l'helicòpter medicalitzat després que un d'ells quedés atrapat a la cabina del seu vehicle.



El sinistre viari ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 693 de la Nacional II en sentit Barcelona.



Al lloc hi han treballat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM.



Els vehicles que no poden circular per l'N-II són derivats per vies veïnes com la C-63 que a resultes de l'accident també ha vist alterada la seva circulació, provocant retencions a l'altura de Vidreres.





? Està tallada la N-II a Maçanet de la Selva per un accident entre 2 camions. Es fan desviaments per la C-63 i la C-35 „ Trànsit (@transit) 20 de febrer de 2018

El fum de l'accident vist des de Vidreres

Aquest accident ha tingut lloc al tram d'obres de l'N-II.