Blanes inaugura un banc pintat amb els colors del col·lectiu transsexual

Blanes va inaugurar ahir un banc dedicat i pintat amb els colors del col·lectiu transsexual: el blau, el rosa i el blanc. Situat davant de l'Ambulatori de Mas Enlaire, al carrer Sebastià Llorens, aquest equipament és el segon que s'instal·la a les comarques gironines després del de Caldes de Malavella. L'acte inaugural va comptar amb l'alcalde de Blanes, Mario Ros i el secretari de l'Associació Chrysallis, Jaume Ulldemolins, entre d'altres autoritats. Aquesta entitat estatal, conformada per famílies de menors d'edat transsexuals, va lliurar a l'alcalde un diploma en agraïment al reconeixement públic que significa que el municipi s'hagi sumat a la campanya i als objectius en què treballa l'entitat. El moment més emotiu es va produir quan un dels membres, en Pau, va dedicar unes paraules de record a l'Ekai, company de Chrysallis d'Euskal Herria que es va llevar la vida després d'esperar un any per rebre el tractament hormonal.

La idea d'instal·lar un Banc per la Diversitat de Chrysallis a Blanes la va aportar la regidora d'ICV-EUiA, Marian Anguita, qui precisament va defensar la moció aprovada amb la unanimitat per declarar Blanes com a poble respectuós amb la diversitat sexual.