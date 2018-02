Blanes inicia les obres per obrir un nou accés al camí de ronda a la zona de Cala Bona

Blanes ha iniciat les obres per obrir un nou accés "inèdit" al camí de Ronda, a la zona de Cala Bona. Es tracta d'un tram que fins ara era privat i que connecta el camí per la banda sud, al costat de l'entrada posterior del Jardí Botànic Marimurtra. Els treballs compten amb un termini d'execució de cinc mesos i inclouran la construcció d'un mirador a tocar de mar. L'actuació costarà prop de 166.500 euros, cofinançats al 50% per l'ajuntament del municipi i els ajuts dels Plans de Foment de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. L'altre tram del camí que el consistori preveia obrir abans de Nadal continua tancat al públic perquè una esllavissada a la part nord requerirà fer-hi una actuació d'emergència no programada. La intenció és posar-lo en funcionament abans de l'estiu.

Les obres que s'han iniciat aquest mes de febrer permetran crear un accés extern a la Cala Bona pel camí de Ronda. Fins ara, el vial acabava amb una porta que barrava el pas perquè transcorria per finques privades. L'accés exterior, a més, també era impracticable perquè un mur perimetral de pedra que voreja per fora tot el jardí botànic ho feia impossible.

Amb l'actuació, s'unirà aquest tram des de la porta fins al mur amb una rampa d'accés que connectarà el carrer l'Ermita amb el penya-segat d'Es Viver.

El projecte, ideat per l'arquitecte Xavier Cayuela de K + Q Arquitectura, preveu un traçat sinuós que reproduirà la forma de les onades, simulant les seves pujades i baixades. A més, a l'extrem del camí que dóna al mar s'hi construirà un mirador. La intervenció també respectarà el paisatge amb acabats amb peces de ceràmica de color sorra.

Els treballs que s'han endegat ara s'estan centrant en el buidatge i aportació de terres per intentar recuperar els desnivells originals. També s'ha desbrossat la zona però s'han conservat exemplars d'eucaliptus, pi blanc, alzina surera i xiprers.

També s'està trasplantant la vegetació existent com ara palmeres, oliveres i plantes arbustives i aromàtiques, en coordinació amb la direcció del Jardí Botànic.



Una esllavissada

L'Ajuntament preveia obrir abans de Nadal un altre tram del camí que uneix Lloret de Mar amb el delta del riu Tordera. Es tracta de la zona que voreja la Cala Bona i que porta més de deu anys tancada. El tram continua tancat al públic perquè s'ha produït una esllavissada a la part nord que requerirà una actuació d'emergència no prevista inicialment. Malgrat això, el consistori manté la voluntat de reobrir el camí abans de l'estiu.