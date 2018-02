La cabina d'un camió s'encalla a sota un pont

Un camió va quedar encallat ahir sota un pont a Riells i Viabrea i va haver de ser retirat per una grua. Segons van informar els Bombers, els fets van passar quan faltaven pocs minuts per a les dues del migdia. La cabina d'un camió va quedar encallada a sota el pont Blau, situat a la GI-5523 a Riells i Viabrea. Tot i l'espectacularitat de l'incident, el conductor no va partir cap ferida. El camió va ser retirat amb una grua.