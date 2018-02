Detingut per circular a 216 quilòmetres per hora a l'AP-7 a Sils

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 de febrer un conductor que circulava a 216 quilòmetres per hora per l'AP-7, dins el terme municipal de Sils. L'home conduïa un vehicle d'alta gamma de la marca Ferrari, en un lloc on la velocitat màxima és de 120 km/h.

Els fets es remunten al dijous al migdia quan els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona tenien muntat un control de velocitat al quilòmetre 83 de l'autopista AP-7, al terme municipal de Sils. Quan faltaven cinc minuts per a dos quarts d'una del migdia, els agents van detectar un vehicle d'alta gamma circulant a 216 km/h, en un lloc on la velocitat està limitada genèricament a 120 km/h.

Els agents van aturar el vehicle, van identificar el conductor i van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular amb una velocitat penalment punible. L'arrestat té 36 anys i és de nacionalitat francesa. El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat de guàrdia de Girona i va quedar en llibertat amb càrrecs.