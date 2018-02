Els Rurals denuncien onze motoristes que circulaven en un espai protegit a Lloret

Els Agents Rurals van denunciar, el passat 13 de febrer, onze motoristes que circulaven amb motocicletes de trial per un corriol només apte per a vianants dins el terme municipal de Lloret de Mar. Segons va informar aquest cos, els fets van succeir mentre els agents realitzaven una inspecció rutinària per la zona lloretenca del Massís de Cadiretes-l'Ardenya i van enxampar els motoristes circulant per un corriol en el qual està prohibit l'accés motoritzat. Per aquest motiu, els Agents Rurals van denunciar-los.

Aquesta, però, no és una situació nova en aquesta zona, la major part de la qual està considerada Espai d'Interès Natural. Una consideració que, segons la normativa, només permet a aquests vehicles motoritzats circular per les pistes forestals i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a quatre metres. «Ja fa anys que anem al darrere de les motocicletes i més d'un cop els hem cridat l'atenció», va explicar ahir el portaveu de l'ADF de la Selva Marítima, Enric Martínez, qui habitualment recorre aquest paratge per realitzar tasques de neteja o prevenció, entre moltes altres. «Sovint es tracta de grups que es dediquen a organitzar aquestes sortides professionalment», va afegir Martínez qui va precisar que legalment, només es pot circular per unes rutes concretes i cal demanar un permís. A més, el representant de l'ADF també va recalcar el perill que comporten aquestes «actituds incíviques». «Els nostres vehicles estan preparats per evitar les guspires, però aquestes motocicletes no», va alertar Martínez qui va afegir que el problema empitjora quan comença la temporada de risc d'incendis.

Aquests cap de setmana, els rurals van denunciar dos motoristes més a Vilanova de Meià (la Noguera) per circular amb motocicletes tipus enduro per un sender en terreny forestal.