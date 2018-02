Blanes inicia les obres per construir un nou tram que prolongarà el camí de ronda

L'Ajuntament de Blanes ha iniciat aquesta setmana les obres per construir un nou tram del camí de ronda de cala Bona pel seu tram sud fins al carrer de l'Ermita. Fins ara, i després de pujar unes escales des de la cala blanenca, els senderistes trobaven el pas barrat per una porta que impedia seguir endavant. Amb aquesta actuació, la porta desapareixerà i es crearà un nou tram d'uns 100 metres de llargada que transcorrerà entre els murs d'unes cases particulars i el Jardí Botànic Marimurtra fins a arribar al carrer de l'Ermita.

Els treballs tindran una durada d'uns cinc mesos i consistiran a ampliar el camí i en construir una rampa d'accés paral·lela al carrer per salvar el desnivell que hi ha des del Carrer Ermita. Segons va explicar ahir el consistori, el projecte ideat per l'arquitecte Xavier Cayuela de K + Q Arquitectura vol «reproduir la forma de les ones simulant les seves pujades i baixades». Per això, la tanca es farà amb pals de fusta rodons amb diferents alçades, per simular la forma d'una onada, clavats sobre un muret baix. Respecte a la banda que dóna a finques particulars, només s'actuarà en aquelles parts on calgui fer un arranjament.

En relació als acabats que es faran al camí s'utilitzaran les mateixes peces de color sorra que ja es van col·locar a cala Bona. A més, a l'extrem del camí que dona al mar, s'hi habilitarà un mirador on s'hi instal·larà un banc de fusta. D'altra banda, també s'arranjarà l'actual accés que estava barrat al públic, i que connecta amb el Camí de Ronda.

«Un dels objectius d'aquest equip de govern és recuperar camins de ronda o obrir-ne de nous. En aquest cas hem obert un nou tram en un espai paradisíac, que connecta el Carrer de l'Ermita amb el penya-segat d'Es Viver, amb unes vistes increïbles i inèdites per al públic en general», va destacar la regidora d'urbanisme, Pepa Celaya (PSC) qui va afegir que aquest nou tram permetrà «un nou accés a la Cala Sant Francesc per un indret que escurça temps, perquè és més directe».

Els treballs que s'han iniciat ara s'estan centrant en el buidatge i aportació de terres per intentar recuperar els desnivells originals. També s'ha desbrossat la zona però s'han conservat exemplars d'eucaliptus, pi blanc, alzina surera i xiprers. També s'està trasplantant la vegetació existent com ara palmeres, oliveres i plantes arbustives i aromàtiques, en coordinació amb la direcció del Jardí Botànic.

Les obres tenen un pressupost de 166.390,19 euros, cofinançats al 50% per l'Ajuntament de Blanes i els ajuts de la Direcció General de Turisme de la Generalitat, s'han adjudicat a l'empresa Aglomerats Girona i tenen un termini d'execució de cinc mesos.



Obertura ajornada d'un tram

Respecte a l'altre tram de camí, el que uneix Lloret de Mar amb el delta del riu Tordera i que estava previst que s'obris abans de Nadal, l'Ajuntament va admetre ahir que segueix tancat al públic. Es tracta del tram nord que voreja la cala Bona, i que portava més de deu anys tancat. Segons va explicar l'ens, tot i que l'actuació de recuperació ja estava realitzada, es va haver d'ajornar l'obertura després que es produís una esllavissada que requerirà una actuació d'emergència no prevista inicialment. Tot i això, el consistori preveu obrir-lo abans de l'estiu.