Fereixen un altre gat disparant-li amb una escopeta de balins a Blanes

Un altre gat va resultar ferit, el cap de setmana passat, per un dispar fet amb una escopeta de perdigons a Blanes. Segons va informar l´Associació Sa Gatonera a través de les xarxes socials, l´atac es va produir a prop de la ciutat esportiva on la setmana passada es va trobar la Lali, una gata de poc més d´un any que estava malferida i amb el llom trencat a causa d´un dispar.

Aquest segon atac es va perpetrar contra un gat de nom Blacky que pertany a una família del municipi. L´animal -va explicar l´entitat- va patir una ferida superficial al cap, a més d´una esgarrapada, i va ser atès pel seu propietari qui té coneixements d´auxiliar de veterinària. Tot i l´ensurt, en Blacky va tenir més sort que la Lali qui, a causa de les ferides, no es pot moure de mig cos en avall i necessita ajuda per fer les seves necessitats.

Com en el cas de la Lali, l´entitat va recordar que denunciaran el cas a la policia local i als Mossos d´Esquardra. A més, diversos voluntaris de l´entitat han tornat a penjar cartells per la zona on va aparèixer la Lali, alertant els propietaris d'animals domèstics d´aquesta situació. Alguns d´aquests cartells van ser arrencats. El 27 de gener, un jove va matar una gata que vivia al carrer. El noi -que no ha estat identificat- va donar una coça a l´animal, enviant-la a l´altre costat de carrer. La gata va picar contra l´asfalt i va morir poc després a conseqüència de la trompada.