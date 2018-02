Hostalric digitalitza les actes dels plens municipals des del 1843 fins a l'actualitat

L'Arxiu Comarcal de la Selva ha digitalitzat tots els llibres d'actes dels Plens municipals d'Hostalric des de 1843 fins a l'actualitat. Segons va informar ahir el consistori, a l'Arxiu Històric d'Hostalric es conserven els llibres d'actes dels Plens municipals des de 1843 fins a l'actualitat i els llibres de les Comissions Municipals Permanents des del 1924 fins al 1985, any en el qual es van passar a anomenar Juntes de Govern Local.

Aquests llibres estan considerats com unes de les documentacions més valuoses del fons municipal. Per tal de preservar-los, el febrer de l'any passat, l'Arxiu Comarcal de la Selva es va encarregar de digitalitzar-los i pujar els llibres d'actes tant del Ple com de les Comissions Municipals Permanents des dels inicis i fins al 1985 a la plataforma d'Internet de la Generalitat de Catalunya «Arxius en línia» per tal de poder ser consultats.