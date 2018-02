Un accident a l'A-2 a Caldes acaba amb dos ferits de poca gravetat

Un accident de trànsit ha tallat l'A2 durant una hora i mitja al seu pas per Caldes de Malavella.



El sinistre viari s'ha produït pels volts de dos quarts de dotze del migdia a l'altura del quilòmetre 700 en direcció Girona.



En el succés hi hagut dos vehicles implicats: un camió i un cotxe.



El vehicle pesant ha xocat per encalç amb un cotxe.



Segons fonts dels efectius d'emergències, hi ha hagut dues persones ferides.



Els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Caldes, els Bombers i el SEM han treballat a lloc.





Els serveis d'emergències treballant en l'accident - Marc Sureda

Es fan desviaments per l'àrea de servei https://t.co/AramRTfppy — Trànsit (@transit) 22 de febrer de 2018

A causa de l'accident l'A2i després s'ha obert un dels dos carrils. Pels volts de les dues menys deu minuts, la situació s'ha donat per normalitzada.que hi ha a la zona.