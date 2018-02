Desmantellen un cultiu de marihuana amb 617 plantes en una casa de Caldes

Els Mossos d'Esquadra van detenir, dilluns passat, dos homes per cultivar marihuana a l'interior d'una casa de Caldes de Malavella. Els agents van localitzar 617 plantes de marihuana i tots els estris per mantenir el cultiu a ple rendiment. Els arrestats són dos homes de 52 i 54 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Lloret de Mar i Vidreres. Van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es van produir dilluns quan agents dels Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van tenir coneixement que en una casa, situada en la urbanització Can Carbonell de Caldes de Malavella s'hi podria ocultar una plantació de marihuana. Agents de seguretat ciutadana i d'investigació que es van adreçar al lloc van localitzar una casa unifamiliar totalment tancada que desprenia una forta olor de marihuana i on, des de l'exterior, s'escoltaven molts sorolls de ventiladors.

Els Mossos també van constatar un frau del consum elèctric, ja que el comptador estava sense precinte, amb l'alarma activada i manipulat. L'escomesa estava oculta en una base de nova construcció per tal d'ocultar intencionadament les connexions il·legals.

Poc després, els agents van veure com dos homes sortien de la casa. Els Mossos els van identificar i els van detenir. El mateix dia es va practicar una entrada i escorcoll de la casa, on es van intervenir garrafes d'adobs, fertilitzants, tubs d'extracció d'aire, 617 testos amb plantes de marihuana en diferents estadis de creixement, focus amb les làmpades en funcionament, ventiladors, filtres, aires condicionats, calefactors, mesuradors d'humitat, testos buits, una habitació on s'assecaven les plantes, dipòsits d'aigua i diversos extintors. Els detinguts seran citats properament per tal de declarar davant l'autoritat judicial.