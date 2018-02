Roben a l'interior de vuit turismes a Vilobí d'Onyar en una mateixa nit

Vilobí d'Onyar va patir, durant la nit de dilluns, diversos robatoris en l'interior de vehicles aparcats al nucli urbà. En concret, van ser vuit els cotxes afectats per aquest robatori en massa. Segons va informar ahir el consistori, els fets van passar durant la nit, quan l'autor o autors d'aquests robatoris van obrir els vehicles per tal de regirar i robar el que poguessin de l'interior. En aquest sentit, l'Ajuntament va relatar que mai abans havien patit una situació similar.

De moment, el cas ha estat derivat als Mossos d'Esquadra que s'encarreguen de la investigació. Segons aquest cos, fins ara ja han rebut tres denúncies per robatori. Per la seva part, l'Ajuntament de Vilobí ha sol·licitat als vigilants municipals que incrementin la vigilància. A més, també demanen als veïns que estiguin alerta i extremin les mesures de seguretat i prevenció per tal d'evitar nous robatoris.